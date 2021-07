Ronronthérapie, lecture et sensibilisation à l’adoption responsable : découvrez le concept inédit de la librairie Mon Chat Pitre

Un espace où on peut s’adonner à la fois à sa passion pour la lecture et celle pour les chats… C’est ce qu’offre Mon Chat Pitre, une librairie unique en son genre en France. Tous les félins qui s’y trouvent et avec lesquels on peut interagir tout en bouquinant sont issus de refuges.

Si les cafés à chats ou neko cafés sont de plus en plus nombreux en France, la librairie à chats est un concept inédit sous nos cieux. Mon Chat Pitre est le premier établissement du genre à ouvrir ses portes dans l’Hexagone. C’est un lieu sortant résolument du lot et où l’amour des félins est admirablement associé à celui des livres.

Située rue de Montigny au cœur d’Aix-en-Provence, cette librairie est la concrétisation d’un rêve porté par un couple bien connu du paysage audiovisuel français : Solène Chavanne et Jean-Philippe Doux. Tous 2 partagent la même passion pour les animaux, et le Mon Chat Pitre vient donner vie à la vision qu’ils ont de l’harmonie entre l’humain et ses compagnons à 4 pattes.

La première « ronron-librairie » en France

Le principe en est simple ; dans cette « ronron-librairie », on épanche sa soif de lecture tout en ayant la possibilité d’interagir avec les chats qui s’y promènent librement. Des félins qui proviennent tous de refuges. Solène Chavanne, la fondatrice, explique avoir « parcouru des kilomètres pour trouver [ses] chat pitres, des chats très câlins ». Une démarche également motivée par son souhait de « montrer qu'il y a des pépites dans les refuges en attente d'une famille » et de « communiquer sur le travail formidable des refuges et des associations ».

Chroniqueuse animaux sur LCI, elle a créé Mon Chat Pitre avec l’idée de rendre hommage aux chats ayant eu un passé douloureux et leur offrir « un endroit à la mesure de leur curiosité, de leurs jeux, de leur tendresse ». Dans cette librairie, ce sont eux qui adoptent les humains, petits et grands. Par leur seule présence, ils apportent apaisement et sérénité à ces derniers.

Associer livres et chats est une évidence pour Solène Chavanne, qui rappelle que les félins ont toujours été les fidèles compagnons des auteurs et une source d’inspiration intarissable. L’omniprésence du chat va jusque dans le choix des ouvrages mis à la disposition des lecteurs à Mon Chat Pitre ; 1 livre sur 3 y fait référence.

Même son de cloche du côté du journaliste et chef d’entreprise Jean-Philippe Doux, pour qui l’association de « ces deux symboles de rassemblement et d’union » que sont le chat et la littérature est particulièrement intéressant. Porteur du projet, il insiste sur le fait que celui-ci a également pour objectif « de sensibiliser les plus jeunes à l’adoption responsable ».

Des parrains célèbres pour les chats de la librairie

Mon Chat Pitre offre plusieurs espaces, dont un dédié aux enfants et baptisé « Chat perché » et « Le Coin des Souris » pour le co-working. Sans oublier un lieu totalement consacré au repos des félins, qui peuvent s’y isoler dès qu’ils en ressentent le besoin.

Bernard est l’un de ces chats que Solène Chavanne est allé chercher en refuge. Après avoir connu l’abandon, il avait été pris en charge par l’association La Maison des Animaux et placé dans une structure d’accueil parisienne. Il est parrainé par Bernard Werber, auteur de « Sa Majesté des chats » et « La Planète des chats ».

Tout comme Bernard, les autres animaux résidents de cette ronron-librairie sont parrainés par des écrivains, journalistes et animateurs de télévision : Philippe Geluck, Faustine Bollaert, Maxime Chattam ou encore Andrea Ferreol.