« Roi des attaques sournoises », ce chat s'amuse en effrayant ses humains (vidéo)

En regardant notre félin étendu de tout son long sur le canapé, nous pouvons avoir du mal à l’imaginer en train de chasser dans la nature pour sa survie. Toutefois, certains de ses instincts sont profondément ancrés en lui malgré son appétence pour la sieste. Mochi, par exemple, n’a pas perdu son âme de prédateur, bien qu’il ne s’en prenne pas aux bonnes proies…

Avec son ventre bien rempli, ses arbres à chat et ses nombreux paniers, Mochi est définitivement un minet d’intérieur. Son confort, il ne l’échangerait pour rien au monde ! Toutefois, au fond de lui, il reste un félin qui est parfois guidé par son instinct le plus profond. De ce fait, l’envie de chasser peut lui revenir et ses propriétaires feraient mieux de rester sur leurs gardes !

Mochi, c’est un peu la caricature du félin d’intérieur. À l’image de son congénère fictif Garfield, il se pavane chez lui avec un ventre généreusement rempli par ses propriétaires. À noter que le surpoids peut avoir de graves conséquences chez les chats et altérer leur qualité de vie, alors il vaut mieux leur offrir une alimentation adaptée.

@mochithetuxedocatz / TikTok

Un expert dans son domaine

Il est aussi important que les boules de poils puissent se dépenser, et cela tombe bien, car Mochi a trouvé son activité physique préférée : la chasse à l’humain. En effet, le quadrupède apprécie d'effrayer ses propriétaires en surgissant de nulle part pour les attaquer affectueusement, bien que ses griffes ne soient pas très agréables.

Au fil des attaques, il a peaufiné sa technique et est devenu le roi des « attaques sournoises », comme les appelle sa propriétaire. Ainsi, comme on peut le voir dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Pethelpful , il fait mine de rien quand quelqu’un passe à côté de lui. Sa victime, inconsciente du danger , ne peut alors pas prédire le coup de crocs furtif qui suit, puisque Mochi n’a rien laissé paraître.

Dans la section des commentaires, les internautes étaient hilares face à la réaction inattendue du félin : « Il était si fier de lui », constatait une utilisatrice de la plateforme sociale ; « Ne vous inquiétez pas, le mien aussi a cette attitude particulière », rassurait quelqu’un d’autre.

Propriétaires de chat, vous êtes donc prévenus. Ces boules de poils, aussi mignonnes soient-elles, ont un côté sournois derrière leur minois attendrissant !