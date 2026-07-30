Retrouvés cachés sous des ordures dans un garage, ces 3 chatons espiègles découvrent le bonheur de jouer

Ces 3 chatons ont été privés de lumière avant d’être sauvés et de remonter la pente, toujours ensemble. Se sentant libérés de conditions inquiétantes, ils ont été soignés pour des infections aux yeux. Bien pris en charge, ils ont ensuite évolué comme des chatons équilibrés.

Alertés par des miaulements incessants, les sauveteurs ont pu se rendre sur place pour sortir les 3 chatons aux pelages différents de leur enfermement. Effrayés, ces derniers ont reçu un traitement pour les yeux, mais également pour des parasites intestinaux. Les sauveteurs ont pu voir que leur maman se trouvait à quelques mètres du garage. Très affaiblie, la chatte n’avait plus assez de lait. Elle a également été prise en charge par le New York City Animal Rescue Girls.

Un trio inséparable

Durant les premiers temps passés dans leur famille d’accueil, les chatons, nourris au biberon, restaient tout le temps ensemble. Si l’un d’entre eux était amené à quitter le groupe, les 2 autres pleuraient en restant dans l’attente. Afin de préserver cet équilibre et cette sensation de sécurité, la famille d’accueil a veillé à laisser les chatons toujours ensemble. Les bénévoles confient à Love Meow : « Ils dormaient beaucoup, se blottissaient ensemble, et on ne pouvait pas dire où commençait et où se terminait le chaton ».

Nommés Appaloosa, Palomino et Caspian en l’honneur de chevaux récupérés par le même refuge, les chatons ont évolué à leur rythme.

3 personnalités adorables

La seule femelle de la portée, Appaloosa, avec sa santé plus fragile, a dû attendre plus longtemps pour se remettre de son infection à l’œil. Sa famille d’accueil a dû veiller à la bonne évolution de sa courbe de poids et à la prise des médicaments.

Capsian, lui, a dû être surveillé de près pour une constipation sévère.

Palomino, le plus démonstratif, a été le premier à créer un lien avec ses humains.

Méritant « une vie longue et heureuse », le trio devrait être proposé à l’adoption dès que leur santé sera bien stabilisée.

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Comment prendre soin des yeux du chaton ?

Les yeux des chatons, plus sensibles que ceux de leurs congénères adultes, nécessitent un soin particulier. Pour ce faire, nous vous conseillons :