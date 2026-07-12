Retrouvée en 2 temps, cette fratrie profite du réconfort d’être ensemble après avoir connu les risques de la rue

Les sauveteurs ont dû procéder en 2 temps pour cette opération, en sauvant 3 chatons, puis un dernier un peu plus récalcitrant. Une fois réunis, les 4 chatons ont mis quelque temps à retrouver leur équilibre, mais tout va maintenant pour le mieux dans leur famille d’accueil qui s’applique à leur offrir le meilleur.

Ce sont les bénévoles de Kate’s Fosters, Cap City Cats et Depawtment of Justice qui sont allés à la rencontre de cette portée de chatons livrée à elle-même. Ils ont pu sauver Peregrine, Pascal et Percy, mais Patterson, un peu plus récalcitrant, n’a pas pu être sauvé par la même occasion. Il aura fallu attendre 24 heures pour que la fratrie soit réunie.

Un accueil en 2 temps

Les 3 premiers chatons ont pu s’installer dans leur famille d’accueil alors que le frère se trouvait encore dans les rues de Washington (États-Unis). Les bénévoles ont redoublé d’efforts pour trouver Patterson.

Une fois arrivé dans sa nouvelle maison avec ses frères, le dernier chaton sauvé a montré qu’il n’appréhendait pas le monde de la même manière.

Love Meow

« Une fenêtre critique de socialisation »

Love Meow rappelle que les 6 premières semaines de vie sont un moment très important pour les chatons, durant lequel ils s’ouvrent au monde et développent leur socialisation. Dans les premiers temps, les 3 premiers frères se sont cachés dans un coin d’une pièce, alors que Patterson, le dernier arrivé, était bien plus à l’aise.

Leur mère d’accueil a tout fait pour les mettre à l’aise, s’appliquant à leur montrer qu’un lien de confiance avec les humains était possible.

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Un quatuor soudé

Malgré la séparation, les 4 chatons se sont retrouvés comme s’ils ne s’étaient jamais quittés. Très indépendant, Patterson a fini par renouer avec un comportement de chaton, acceptant les caresses et tous les soins apportés. Soulagés d’avoir dit adieu à une vie effrayante dans les rues de Washington DC, les chatons profitent de leur nouvelle vie qui est une étape vers encore plus de stabilité.

Love Meow

Comment favoriser l’autonomie d’un chaton ?

L’éducation d’un chaton passe aussi par son indépendance. Pour l’inciter à plus d’autonomie, en particulier dans la période clé entre 2 et 12 semaines, voici nos conseils :