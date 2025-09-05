Retrouvée coincée dans un placard d’aération alors qu’elle n’avait qu’une semaine, cette chatte surmonte les difficultés et trouve la récompense ultime au bout du chemin

Connue sous le nom de Sox, puis de Sushi, cette chatte s’est battue comme une vraie guerrière pour survivre après une expérience traumatisante. Coincée dans un placard d’aération, elle s’en est sortie grâce à l’équipe de Cats Protection South Wirral.

The Leader est revenue sur cette histoire tragique qui s’est déroulée à Wrexham (Royaume-Uni). En effet, lorsque Sox a été retrouvée dans le placard d'aération, elle n’était pas seule. Son frère du même âge est décédé peu avant l’intervention des sauveteurs. La petite chatte s’est battue aux côtés de l’équipe médicale pour surmonter cette épreuve difficile.

Cats Protection South Wirral / Facebook

Une chatte « extrêmement faible »

Sans surprise, les sauveteurs de l’équipe Cats Protection South Wirral ont eu affaire à une chatonne très mal-en-point. Elle a dû bénéficier en conséquence de soins 24 heures sur 24 pour remonter la pente. Une bénévole expliquait : « Dès son arrivée, il était clair que Sox était une combattante, après avoir eu besoin de biberons 24 heures sur 24 et de 2 visites d’urgence chez le vétérinaire juste pour rester en vie ».

Âgée d’une semaine, la petite chatte privée de la présence de sa famille, a dû endurer une longue convalescence lui permettant de reprendre du poids et de se développer correctement.

Cats Protection South Wirral / Facebook

2300 euros récoltés

Durant cette prise en charge, la structure a pu compter sur un don généreux de la part de sa communauté. Au total, plus de 2300 euros ont été collectés, permettant le bon déroulement des soins. Une des responsables du refuge affirmait : « Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont fait un don ou partagé l’histoire de Sox. Notre équipe de bénévoles dévoués a travaillé sans relâche pour lui donner de l’amour et les soins dont elle avait besoin. Votre soutien l’a rendu possible ».

Ce coup de pouce financier a permis aussi de mettre rapidement Sox à l’adoption. Quelques semaines plus tard, elle rencontrait sa famille pour toujours.

Cats Protection South Wirral / Facebook

A lire aussi : Une chatte devenue maman reçoit le plus beau des cadeaux de la part de sa propriétaire qui ne voulait pas la priver de ses chatons (vidéo)

« Confiante et équilibrée »

Les nouveaux adoptants de celle qui a été renommée Sushi, Chloe et Lloyd Perham, ont fait part de leur joie d’avoir pu accueillir une chatte aussi adorable. « Nous sommes tombés amoureux de sa gentillesse », témoignaient-ils.

Le couple a eu connaissance de l’histoire de Sushi, et a été bouleversé par ce qu’elle a vécu. Ils ont aussi exprimé leur reconnaissance à l’égard de Jean, la mère d’accueil ayant pris grand soin de la chatonne.

Au meilleur endroit, Sushi profite au maximum de ce cocon d’amour et de la joie qui lui a été offert.