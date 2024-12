Des chatons maigres et grelottant de froid découvrent le confort de la vie en intérieur

Au cours d’une journée froide et pluvieuse en novembre, un gestionnaire immobilier américain a découvert 3 chatons blottis les uns contre les autres dans le creux d’une souche d’arbre. Une fois sauvées, les petites boules de poils ont été prises en charge par l’association FieldHaven Feline Center, qui leur a promis un avenir meilleur.

Le mois dernier, un gestionnaire immobilier a entendu de faibles cris à proximité d’un complexe d’appartements. Après les avoir suivis, il a trouvé 3 jeunes félins à l’intérieur d’une souche d’arbre, qui se remplissait d’eau de pluie.

Ni une ni deux, le bon samaritain les a récupérés et a contacté les services animaliers locaux. Par la suite, les petits rescapés ont été placés entre les mains bienveillantes des bénévoles de l’association FieldHaven Feline Center.

© FieldHaven Feline Center

Les chatons étaient glacés et affamés

Âgés de 5 semaines seulement, les chatons étaient affamés et très maigres. « Qui sait quand a eu lieu leur dernier repas, déclare un membre de l’organisme à la rédaction de Love Meow, nous avons dû les réchauffer avant de les nourrir. »

Les volontaires ont travaillé pendant des heures pour ramener leur température à la normale, les nettoyer et éliminer le bataillon de puces qui assaillait leur petit corps fragile. Puis, ils leur ont servi un délicieux repas et les ont laissés se reposer dans un endroit confortable.

© FieldHaven Feline Center

« Nous les avons appelés Hamburger, Side of Fries et Malt », confient les volontaires. Par la suite, une bénévole nommée Keely s’est constituée famille d’accueil pour le trio.

À leur arrivée, les jeunes chats étaient « très gentils » et « aimaient recevoir énormément d’attention ».

© FieldHaven Feline Center

Un bel avenir

« Ils sont très joueurs et apprécient la compagnie de nos chats résidents, poursuit leur bienfaitrice, ils adorent se blottir les uns contre les autres et être proches. Lorsqu’ils dorment, ils sont toujours ensemble. S’ils sont adoptés ensemble, je serais la plus heureuse. »

En attendant d’être suffisamment âgés pour être proposés à l’adoption, Hamburger, Side of Fries et Malt savourent la chance qui leur a été offerte. Ils passent leur temps à s’amuser et à se câliner dans un foyer sécurisé.

Il y a encore quelques semaines, les 3 boules de poils miaulaient de désespoir dans une souche d’arbre. Aujourd’hui, elles ronronnent de bonheur et sont prêtes à croquer la vie à pleines dents !

© FieldHaven Feline Center