Retrouvé seul dans une pépinière, ce chaton avec une patte blessée est déterminé à se remettre sur pied

Alors que le sort semblait jouer en sa défaveur, une jeune chatte grièvement blessée à la patte a eu la chance d’être prise en charge par une bénévole dévouée. Opérée, soignée et choyée, c’est désormais elle qui réconforte ses petits congénères en détresse.

Quand Carmen Weinberg, fondatrice de l’organisation Animal Friends Project, a appris qu’un chaton en grande difficulté devait être sauvé, elle n’a pas hésité à faire le trajet de 40 kilomètres pour lui venir en aide. Le petit félin errait dans une pépinière située à Loxahatchee, dans l’Etat de la Floride. Une découverte faite par l’un des employés du site, détaille Love Meow.

La chatte à la robe calico souffrait d’une grave blessure à la patte et était couverte de puces. « Elle était très jeune. Ses yeux étaient ouverts, mais ses oreilles étaient encore repliées », raconte Carmen Weinberg, qui l’a aussitôt emmenée en clinique vétérinaire. Il s’est avéré que le petit animal s’était cassé 2 des doigts de sa patte avant droite. Le vétérinaire n’a eu d’autre choix que de les amputer.



Animal Friends Project / Instagram

Une machine à ronronner

Appelée Toes, elle a été nourrie au biberon par Carmen Weinberg, qui devait aussi l’emmener quotidiennement à la clinique pour lui faire changer ses bandages. Malgré ce qu’elle avait enduré, la chatte ronronnait en permanence, surtout quand quelqu’un s’approchait d’elle.



Animal Friends Project / Instagram

Quelques semaines plus tard, ses pansements lui ont été définitivement retirés, et plus rien ne l’arrête depuis. Très active et curieuse, Toes « ne peut pas s’appuyer sur sa patte, mais elle l’utilise pour essayer d’attraper des choses, surtout quand elle joue ».



Animal Friends Project / Instagram

Carmen Weinberg et le vétérinaire suivent de très près l’évolution de l’état de sa patte. Celle-ci sera d’ailleurs bientôt réexaminée. Entretemps, Toes profite de la vie chez sa famille d’accueil, qui a récemment intégré d’autres chatons en difficulté, bien plus jeunes. L’un d’eux ressemble énormément à Toes, qui l’a instinctivement placé sous son aile.

Animal Friends Project / Instagram