Retrouvé couvert de peinture et sauvé de justesse, un chaton s’empare du coeur de sa sauveuse (vidéo)

Certains animaux ont à peine le temps de découvrir la vie qu’ils sont déjà confrontés au pire de ce que l’homme peut faire… C’est le cas de Moo, un adorable petit chaton tigré qui a été trouvé par une bonne âme alors qu’il était recouvert de peinture. Immédiatement, il a été pris en charge par une association compétente.

Dans son malheur, on peut dire que Moo a eu un peu de chance. En effet, le chaton âgé de quelques mois à peine a été trouvé par un bon samaritain qui s’est empressé de contacter Megan Mannarelli-Martin, la fondatrice et directrice de l’association A Wonky Animal Rescue , basée dans le sud de la Californie (États-Unis). Immédiatement, cette dernière s’est rendue sur place pour prendre en charge l’adorable boule de poils recouverte de peinture. Selon les premières suppositions du vétérinaire et de la jeune femme, le petit Moo aurait été utilisé comme appât pour les chiens entraînés au combat. Un début de vie bien dramatique pour un si petit être…

© @meganandtherescues / TikTok

Un adorable matou

Malgré ce traumatisme très vif et profondément ancré, Moo a fait preuve d’une résilience sans limite. À peine arrivé au refuge et sorti de sa cage, il s’est immédiatement dirigé vers Megan en ronronnant très fort. Face à lui, la jeune femme n’a pas pu résister au charme de la boule de poils. Sur son compte TikTok baptisé @meganandtherescues, elle a posté une vidéo de ce moment très émouvant. On y voit Moo renifler curieusement son environnement pendant que Megan lui parle gentiment. “Moo sera castré début janvier et sera disponible pour adoption par la suite”, peut-on lire en légende de la séquence qui a été relayée par Pet Helpful .

Un avenir meilleur

Dans une autre vidéo postée quelques jours auparavant, Megan explique à quel point le nettoyage de Moo a été long et compliqué. Le petit chaton a en effet dû subir plusieurs bains, dont des bains d’huile, et a même dû être tondu à certains endroits tant la peinture était épaisse… “Je suis étonnée qu’il soit aussi gentil et confiant après avoir vécu un tel traumatisme”, a écrit une internaute surprise par l’état d’esprit du petit matou.

Depuis, Moo a bien grandi et a été adopté par une famille aimante. Il a désormais laissé son triste passé derrière lui et peut avancer en toute sérénité, entouré de l’amour de sa nouvelle famille.

