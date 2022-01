Retrouvé à l'extérieur, un chaton très petit pour son âge est déterminé à devenir grand et fort

Cricket était minuscule pour son âge, mais cette chatte extrêmement déterminée a trouvé la force de surmonter tous les obstacles pour grandir et se préparer à rejoindre sa famille pour toujours. Sa mère d’accueil l’y a énormément aidée.

Un chaton né la veille a été découvert dans la rue et emmené à la Baltimore Humane Society, refuge situé à Reisterstown dans l’Etat du Maryland (Est des Etats-Unis). Appelée Cricket, cette chatte a ensuite été nourrie à la seringue pendant 2 semaines par un vétérinaire de l’association.



Melissa Lucas, and Crew / Instagram

A un peu plus de 3 semaines, elle avait encore la taille d’un chaton nouveau-né. Elle avait aussi la tête légèrement tremblante. Elle était toutefois déterminée et s’alimentait correctement.



Melissa Lucas, and Crew / Instagram

Cricket a été confiée à une famille d’accueil, celle de Melissa Lucas et son mari. 10 jours plus tard, elle atteignait la taille d’un chaton d’une semaine. Son rythme de prise de poids était de plus en plus rassurant. « Ses yeux étaient grands ouverts et elle commençait à nous chercher activement », raconte Melissa Lucas à Love Meow. Malgré ses tremblements, elle parvenait à garder l’équilibre et se montrait active et curieuse.



Melissa Lucas, and Crew / Instagram

« Elle ne laisse pas sa petite taille l'empêcher de faire quoi que ce soit »

Elle voulait être dans les bras de sa maman d’accueil en permanence. Elle demandait constamment de l’attention et de l’affection, tout en continuant de progresser. Cricket a appris à manger dans sa gamelle, à utiliser sa litière, puis à faire sa toilette toute seule. A 10 semaines, elle pesait plus de 600 grammes. C’était le poids d’un chaton de 6 semaines, mais le retard était de moins en moins flagrant.





Melissa Lucas, and Crew / Instagram

« Elle ne laisse pas sa petite taille l'empêcher de faire quoi que ce soit », indique Melissa Lucas. Celle-ci explique que l’un des traits de caractère qu’elle aimait le plus chez Cricket est sa capacité à rester détendue. Elle adorait aussi cette habitude qu’elle avait de miauler pour répondre lorsqu’on lui parle.



Melissa Lucas, and Crew / Instagram

Après avoir passé 11 semaines en famille d’accueil, la chatte était assez grande pour être adoptée. Elle n’a pas attendu longtemps avant de découvrir son nouveau foyer aimant. « Je suis tellement fière du dur travail qu’elle a effectué, de tout ce qu'elle a surmonté et de la chatte géniale qu’elle est devenue, confie la bénévole. Son ronronnements et ses pitreries me manquent ».

Melissa Lucas, and Crew / Instagram