Un chien abandonné sur le parking d'une clinique vétérinaire avec une patte cassée reçoit les soins et l'attention dont il a désespérément besoin

A Savannah, dans l’Etat de la Géorgie (Etats-Unis), la caméra de surveillance extérieure d’une clinique vétérinaire locale (VCA Greater Savannah Animal Hospital) a capturé une scène déchirante. La vidéo montre, en effet, une voiture s’y arrêter sur le parking, puis le conducteur en descendre pour en faire sortir un chien, avant de quitter les lieux sans ce dernier.

Le malheureux quadrupède venait d’être abandonné. Chose encore plus triste, il ne semblait pas pouvoir s’appuyer sur sa patte arrière droite. Il était clair que l’animal souffrait d’une blessure sérieuse.

Heureusement, la présence du chien, appelé plus tard Triton par ses bienfaiteurs, a été rapidement remarquée par les membres du personnel de la clinique qui sont aussitôt passés à l’action. Ils ont couru à son secours et l’ont emmené à l’intérieur de l’établissement pour l’examiner.



La radiographie a révélé que la patte endolorie du chien était fracturée. Les vétérinaires l’ont soignée et lui ont posé un plâtre. Entretemps, ils ont contacté l’association locale de protection animale Humane Society for Greater Savannah au sujet de Triton.



« Ce gentil garçon mérite tout l’amour ! »

Les bénévoles de l’organisation sont arrivés à la clinique peu après et ont pris le chien abandonné et blessé en charge. « C'est un garçon timide qui a juste besoin d'amour et qui s'ouvre [aux autres] quand il se sent en sécurité », dit de lui Nina Schulze, responsable des adoptions au sein de l’association, à The Dodo.



La Humane Society for Greater Savannah a ensuite confié Triton à une famille d’accueil. L’association donne régulièrement des nouvelles du chien, notamment sur sa page Facebook. « Il va vraiment bien et récupère dans le calme et avec beaucoup d'amour. Nous sommes très fiers de la rapidité avec laquelle il s'est adapté à son plâtre et avons adoré son petit saut par la porte d'entrée. Ce gentil garçon mérite tout l’amour ! », peut-on ainsi lire sur son compte de réseau social.