Retrouvailles inespérées entre un chat perdu et sa famille après 4 années d'angoisse

Pour l’équipe du refuge où il avait atterri, il s’appelait Bagel. Son véritable nom toutefois, celui que lui avait donné sa propriétaire qu’il a enfin pu retrouver, c’est Tike.

Cela faisait 4 longues années que Britni, sa maîtresse, cherchait désespérément cet adorable chat, d’après le récit rapporté par WKBN.



Où Tike pouvait-il bien être durant tout ce temps ? Avait-il été recueilli par une autre famille ? A-t-il vécu une longue période d’errance ? Le félin est le seul à connaître les réponses à toutes ces questions. La seule certitude est qu’il n’a pas perdu de poids et qu’il était donc plutôt bien nourri.

Le lundi 18 juillet, l’association Humane Society of Richland County, dont le refuge se trouve à Mansfield dans l’Etat de l’Ohio, postait les photos de ce chat sur sa page Facebook. Elle venait de l’accueillir et essayait de retrouver sa famille. Ne connaissant pas son nom, les bénévoles l’ont appelé Bagel.

Le bonheur, 4 ans plus tard

Des images sur lesquelles est tombée Britni, sa propriétaire. Elle avait du mal à le croire au départ, mais après avoir vu et revu les clichés, il n’y avait aucune doute ; c’était bien son Tike.

Elle a appelé le refuge, et on lui a alors demandé des photos du chat et une description détaillée, afin de prouver qu’elle en était bien la maîtresse.

Le surlendemain, elle a pu le récupérer. Britni et Tike ont bien évidemment été émus de se revoir après cette longue séparation. Les bénévoles aussi d’ailleurs.

