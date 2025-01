Ce chat ne se gêne pas pour utiliser son gentil grand-père de 91 ans comme son chauffeur de taxi personnel (vidéo)

Comme tous les chats, Leo peut passer des heures à courir dans la maison et à faire des bêtises et quelques instants après, manquer subitement d’énergie et préférer passer son temps à se prélasser. Dernièrement, ce Maine Coon a trouvé un excellent moyen de se déplacer lors de ces moments de paresse extrême : faire du stop avec son grand-père !

Un taxi bien aimable

Dans une jolie vidéo postée sur Instagram par Tricia Souza, la maîtresse de Leo, on voit en effet le minou qui utilise son grand-père de 91 ans comme moyen de transport vers la pièce voisine.

© camperandleo / Instagram

Confortablement perché sur les épaules du nonagénaire, le minou profite du voyage sans se fatiguer tandis que son gentil taxi se déplace lentement dans la maison en poussant son déambulateur.

Arrivé près de la table du séjour, le grand-père de Leo s’est tourné avec précaution afin que le minou puisse descendre gracieusement. Son trajet était terminé.

Une performance impressionnante

Relayée par Parade Pets, cette vidéo a beaucoup fait réagir les internautes. Ceux-ci ont notamment laissé des centaines de cœurs dans la section des commentaires et ont qualifié la scène d’« adorable », de « mignonne » ou de « cool ». Ils ont été particulièrement impressionnés par cette « dream team ».

© camperandleo / Instagram

Certains d’entre eux ont aussi tenu à féliciter ce grand-père de 91 ans. Les Maine Coons sont en effet des félins particulièrement imposants et Leo devait être lourd sur ses épaules ! Celui-ci ne semble pourtant pas s’en émouvoir et prend visiblement plaisir à rendre service au félin. « Il l'aime autant que nous », a d’ailleurs écrit la maîtresse de Leo dans la légende de la publication. L'affection du nonagénaire pour le félin est en effet facile à voir, même à partir de ce court extrait !