Le coup de foudre d'une femme pour un chat errant qui rôdait dans un immeuble à la recherche d’une famille

Se coucher dans un panier moelleux, faire des câlins à ses proches, manger à sa faim… Voici les choses auxquelles Forrest à accès désormais, mais pour lesquelles il a dû se battre. Ce félin noir a erré seul durant de longs mois avant de faire une rencontre salvatrice.

Une femme au grand cœur, originaire de New York (États-Unis), rendait visite à un proche lorsqu’une petite boule de poils est apparue. Elle se tenait derrière l’une des fenêtres du complexe d’appartements et semblait vouloir entrer.

Un animal très sociable

Quand l’Américaine est sortie, le quadrupède est immédiatement venu la saluer, se frottant contre ses jambes en ronronnant. La dame s’est prise d’affection pour cette boule de tendresse et a compris qu’elle n’avait rien à faire seule dans la rue. Elle a pris contact avec un refuge local, le Little Wanderers NYC, pour mettre le chat à l'abri.

Malgré le fait que celui-ci soit surpeuplé, une sauveteuse nommée Nora a décidé de lui offrir son aide. Elle est allée le capturer accompagnée d’un autre membre de l’organisme. Après quelques minutes de recherche, ils ont localisé l’animal, qui était allongé sur un tas de feuilles. Ils l’ont attrapé et Nora l’a placé dans sa voiture. Cela marquait la fin d’une vie d’errance.

@littlewanderersnyc / Instagram

Il était infiniment reconnaissant

Nora a tout de suite compris à quel point son protégé, appelé Forrest, était exceptionnel. Il a vite pris ses marques dans la maison de la bonne samaritaine. Celle-ci soupçonnait d’ailleurs qu’il avait déjà vécu en intérieur. Forrest n’avait aucune appréhension envers les humains : « Malgré ce qu'il a traversé, il était toujours ouvert au contact humain, ce qui montre à quel point son âme est grande » déclarait Nora, relayée par Love Meow.

Ses proches et elle ont compris qu’ils vivaient avec une perle et ne pouvaient pas la laisser filer. Ils ont officiellement adopté Forrest, qui vit à présent sa meilleure vie à leurs côtés : « Nous n'avions peut-être pas prévu d'avoir un autre chat, mais Forrest a suivi ses plans et s'est intégré dans nos bras, dans nos cœurs [...] et dans notre lit king-size aussi » concluait Nora.