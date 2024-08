Cachés dans les murs d'une station de métro, une chatte et ses chatons obtiennent une chance de vivre dans un foyer aimant

De l’autre côté de l’Atlantique, des employés de la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) – l’un des plus grands réseaux de transport en commun du pays – ont fait une découverte surprenante. Une chatte et ses petits avaient élu domicile dans les murs de la station 63 rd Street de la ligne de métro Market-Frankford.

Aux États-Unis, une chatte et ses 5 chatons ont eu droit à leur opération de sauvetage. Mais cette dernière ne s'est pas déroulée dans la rue. En effet, la famille de félins s’était nichée dans les murs d’une station de métro.

Face à cette découverte, les employés de la SEPTA ont essayé de les sortir de leur cachette afin de les mettre dans un endroit plus sécurisé et confortable. Après plusieurs échecs, ils ont finalement décidé d’enlever une partie du mur. « La chatte avait réussi à se faufiler dans notre système, jusqu’en bas, et à construire un petit nid », a déclaré John Murphy, directeur de la SEPTA.

© Stray Cat Relief Fund / Facebook

La famille SEPTA

Une fois les 6 félins entre leurs mains, les sauveteurs ont contacté les bénévoles de l’association Stray Cat Relief Fund. Ces derniers les ont inspectés, puis traités contre les puces et les vers.

En raison de la propreté et de la gentillesse de la maman, Debra DiStanisloa, membre phare de l’organisation, pense qu’elle était autrefois un chat domestique. « Cela fait du bien de voir un sauvetage en direct comme celui-ci se produire, confie-t-elle à la rédaction de CBS News, et de savoir qu’ils ne vont pas souffrir dans la rue. »

A lire aussi : Pour soulager leur maman malade, un papa chat se surpasse pour ses chatons nouveau-nés (vidéo)

Par la suite, les bénévoles ont présenté les membres de la « famille SEPTA » sur Facebook. Chaque boule de poils porte un nom en rapport avec l’entreprise : la maman Joan (en l'honneur de Joan Woollcott, la première femme conductrice de tramway pour la SEPTA) ; et ses chatons EL, Caboose, Choo Choo, Trollie et Tyler.

À l’heure actuelle, tout ce beau petit monde est placé en foyer d’accueil et se porte bien. Joan est « une si bonne maman, si douce et amicale », indiquent leurs bienfaiteurs. Quant à ses chatons, ils adorent passer du temps à s’amuser. Prochaine étape ? L’adoption !