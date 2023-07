Ses chances de pouvoir marcher à nouveau étaient faibles, mais Lily la chienne était déterminée à relever le défi

Lily est une femelle Chien de montagne des Pyrénées de 2 ans. Elle avait 6 mois quand son ancien maître cherchait à la vendre. Il ne souhaitait pas la garder à cause de son handicap.

Tracy Fosterling, qui vit en Floride (Etats-Unis), avait été touchée par son histoire après avoir vu une photo d’elle sur Facebook.

La chienne ne pouvait pas redresser ses pattes arrière. Ce qui faisait qu’elle avait beaucoup de mal à marcher. « C'était un spectacle vraiment triste à voir, et regarder les vidéos de cette époque me bouleverse toujours autant », raconte Tracy Fosterling à Newsweek.



@tracyfosterling / TikTok

Elle l’avait adoptée en juillet 2021. Plusieurs praticiens l’avaient vue et toutes sortes d’examens avaient été effectués, jusqu’à ce diagnostic établi par un vétérinaire orthopédiste : Lily présentait une luxation patellaire sur les 2 pattes arrière. Autrement dit, ses rotules n’étaient pas à leur emplacement normal.

« L’un des pires cas que [les vétérinaires] aient jamais vus », dit sa propriétaire. Le degré de luxation était tel qu’il était impossible de les remettre en place manuellement, comme on peut le faire sur d’autres cas moins graves. La chirurgie était la seule solution. Elle consistait à remettre le ligament rotulien à sa place et à approfondir la rainure dans le fémur pour qu’il reste en place.

Les 2 opérations ont eu lieu en septembre 2021 puis en février 2022. Pendant des mois, Lily devait faire le moins de mouvement possible. Sa maîtresse la portait pour la déplacer.

« J’ai du mal à croire à quel point elle est a progressé »

La chienne a ensuite commencé à retrouver de la mobilité dans ses pattes arrière, puis elle a pu les redresser totalement. Exercices, soins et séances d’hydrothérapie ont fait le reste. Près d’un an et demi après son sauvetage, Lily pouvait enfin marcher et courir.



@tracyfosterling / TikTok

« Parfois, je la regarde et j’ai du mal à croire à quel point elle est a progressé », confie Tracy Fosterling. Bien sûr, sa démarche n’est pas encore complètement fluide et elle est un peu plus lente que ses congénères, mais la chienne est devenue mobile, autonome et plus heureuse que jamais.

Une vidéo postée sur TikTok rend compte de sa transformation :

A lire aussi : Suite à la disparition de leur maître, 2 chiens de 17 ans sont admis dans un refuge et peinent à trouver une nouvelle famille