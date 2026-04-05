Les chats d'intérieur n'ont pas besoin de vaccins ni d'antiparasitaires, vrai ou faux ?

On entend souvent dire que « les chats ne sortant pas ne risquent rien ». Pourtant, la réalité est un peu plus nuancée… Même bien au chaud à la maison, votre compagnon aux pattes de velours est confronté à certains risques. Alors, faut-il vraiment le vacciner et le traiter contre les parasites ? On vous dit tout !

Les vaccins pour un chat d’intérieur sont-ils obligatoires ?

Contrairement à l’identification, la vaccination de votre chat n’est pas obligatoire en France, mais est vivement recommandée pour le protéger contre des maladies parfois mortelles. Mais si vous partagez votre quotidien avec un petit félin qui ne vadrouille pas à l’extérieur, cette recommandation est-elle nécessaire ?

Un chat d’intérieur est moins exposé qu’un congénère qui sort, mais n’est pas totalement protégé pour autant. En effet, des agents pathogènes peuvent investir votre petit nid douillet sans que vous vous en rendiez compte, grâce à vos chaussures, vos vêtements ou encore vos invités. C’est pour cela que les vétérinaires recommandent généralement de vacciner votre matou, même s’il vit en appartement. La vaccination reste un geste de prévention essentiel pour éviter des maladies graves.

Contre quelles maladies protéger votre chat qui ne sort pas ?

Même sans contact direct avec d’autres animaux, certaines maladies peuvent toucher un chat d’intérieur, comme :

Le typhus (aussi connu sous le nom de « panleucopénie »), qui est une maladie virale très résistante dans l’environnement, souvent grave, voire fatale.

Le coryza, qui correspond à une infection respiratoire très contagieuse.

La leucose féline (FeLV), qui est causée par un virus et peut apparaître sous des formes variées.

En l’absence de sorties, votre compagnon aux longues moustaches n’est pas à l’abri des risques. Certains virus survivent longtemps dans l’environnement et peuvent être ramenés à la maison sans le vouloir. Dans tous les cas, nous vous invitons à discuter des possibilités vaccinales avec votre vétérinaire. Il est le plus à même de vous conseiller sur les vaccins à effectuer selon vos habitudes et votre cadre de vie.

Faut-il traiter votre chat d’intérieur contre les puces et les vers ?

Et contre les parasites externes et internes ? Là encore, de nombreux adoptants pensent que les antiparasitaires ne sont pas nécessaires pour les chats d’intérieur. Et pourtant…

Même une boule de poils qui ne met jamais une patte dehors peut attraper des puces. Eh oui ! Elles peuvent être introduites dans votre logement de manière indirecte via vos affaires ou un autre animal de passage (compagnon à 4 pattes d’un invité, par exemple). Une fois installées, ces petites bêtes indésirables se multiplient très vite dans leur nouvel environnement.

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Quant aux vers, ils peuvent aussi contaminer votre matou d’intérieur. Certains d’entre eux sont transmis indirectement (via les puces, vos chaussures…), et peuvent engendrer des troubles digestifs chez leur hôte.

Ainsi, la prévention reste nécessaire pour préserver le bien-être et la santé de votre fidèle moustachu. Pour le choix des produits et la fréquence du traitement, veuillez demander conseil à votre vétérinaire. En règle générale, un vermifuge peut être donné à un matou d’intérieur au moins 2 fois par an. En ce qui concerne l’antipuces, la fréquence dépend de la solution choisie (comprimés, pipettes…).