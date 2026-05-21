Quel est le type de litière préféré des chats selon la science ?

Entre les litières agglomérantes, végétales ou en silice, difficile de savoir laquelle les chats préfèrent vraiment. Pourtant, ce choix n’est pas anodin : il influence leur confort, leur propreté et même leur comportement ! Une récente étude scientifique s’est penchée sur la question pour mieux comprendre ce que nos félins apprécient le plus au quotidien.

Si vous ne prêtiez pas vraiment attention au choix de la litière de votre chat, sachez qu’il s’agit pourtant d’un véritable enjeu de bien-être pour lui. Lorsque celle-ci est mal adaptée, elle peut en effet entraîner des comportements de malpropreté, parfois à l’origine de consultations vétérinaires, voire d’abandon. Pour être bien acceptée, la litière de votre minou doit être propre, facilement accessible, adaptée à sa taille et placée dans un endroit calme. Mais quel substrat choisir ?

Face à la grande diversité des produits disponibles (argileux, à base de bois, compactés, silicatés, sous forme agglomérée ou non…), il n’existe pas de recommandation universelle sur le meilleur choix à faire, mais pas de panique : une récente étude française peut désormais vous aider ! Cette recherche menée par Virginie Villeneuve-Beugnet et Frédéric Beugnet a en effet comparé différents types de litières, afin de mieux comprendre les préférences naturelles de nos petits moustachus.

Une expérience pour tester les préférences des chats

L’objectif de cette étude publiée dans le Journal of Veterinary Behavior* était simple : comparer différents types de litières disponibles dans le commerce (argile, silice et bois) afin d’observer les choix des félins testeurs dans des conditions identiques.

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Les chercheurs ont pour cela sélectionné 18 chats européens à poil court vivant exclusivement en intérieur sans autre chat ou chien, afin de garantir des conditions de test cohérentes (les excréments trouvés dans la litière provenaient bien d'un seul chat et tous les excréments étaient ainsi comptabilisés).

L’expérience a ensuite été divisée en 2 phases. Dans une première phase, les chats avaient à disposition 3 bacs strictement identiques, chacun contenant un substrat différent, pour voir lequel ils utilisaient spontanément. Dans un second temps, les chercheurs ont affiné leurs observations en comparant uniquement l’argile et la silice, avec une texture identique, afin de déterminer le rôle du matériau lui-même.

Une nette préférence pour l’argile agglomérante

Les résultats de cette étude ont apporté un éclairage vraiment intéressant sur les préférences des chats en matière de litière. Dans un premier temps, les chercheurs ont observé que les petits testeurs utilisaient très rarement la litière en bois (seul 1 chat sur 18 a choisi le substrat végétal), tandis qu’ils se tournaient plus volontiers vers l’argile et la silice. Lors de la seconde phase, qui permettait une comparaison plus précise entre ces 2 matériaux avec une texture identique, l’argile agglomérante non parfumée (ou substrat de silice microgranulaire) est ressortie comme légèrement préférée, même si la différence reste subtile.

Ces observations montrent surtout que le choix de la litière par nos minous ne se fait pas au hasard : la texture, la sensation sous les pattes et la nature du substrat ont une forte influence. Ainsi, nos petits félins préfèrent nettement les textures sableuses qui imitent la terre, comme celles des granulés d'argile. Ces résultats aident aussi à mieux comprendre certaines situations où un chat refuse son bac à litière, non pas par « mauvais comportement », mais simplement parce que la litière ne lui convient pas.

En pratique, ces résultats rappellent aussi l’importance de proposer une litière fine, confortable et bien absorbante, dans un bac propre, spacieux et bien entretenu. En respectant ces besoins, on améliore non seulement le confort de son chat, mais on limite aussi les problèmes de malpropreté, pour une cohabitation plus sereine.

L’info Woopets – Comment simplifier l’entretien de la litière de son chat au quotidien ?

La propreté du bac à litière joue un rôle essentiel dans le bien-être de votre petit compagnon à moustaches tout en contribuant à garder la fraîcheur de votre maison. Si son entretien peut parfois être contraignant, quelques bonnes habitudes peuvent le rendre plus rapide et efficace :

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Créez un coin litière fonctionnel en optant pour des accessoires efficaces (pelle adaptée, bacs résistants, poubelle à portée de main…) ;

Choisissez le bon substrat de litière : les modèles minéraux agglomérants forment des blocs faciles à retirer et facilitent l’entretien quotidien, tandis que ceux en silice absorbent très efficacement l’humidité et les odeurs. Tout dépend aussi des préférences de votre petit félin comme nous venons de le voir ;

Instaurez une routine de nettoyage quotidienne : l’idéal est de retirer les déjections et les agglomérats d’urine 1 à 2 fois par jour (au minimum 2 fois si vous avez plusieurs chats) ;

Nettoyez complètement et désinfectez le bac à litière au moins une fois par semaine (voire plus selon le type de litière et le nombre de chats).