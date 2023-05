Quand maternité rime avec solidarité : 2 chattes soudées surmontent leur abandon en prenant soin mutuellement de leurs chatons

Les âmes charitables du Celia Hammond Animal Trust ne connaissent pas de répit, et ce, à toute période de l’année. En accueillant une nouvelle portée de chatons, elles ont toutefois eu la chance de pouvoir compter sur 2 félines dévouées, et sur de nombreux donateurs.

Les bénévoles du Celia Hammond Animal Trust (Angleterre) ont dû ouvrir leurs portes à de nouveaux arrivants le 7 avril dernier. Ce jour-là, 2 boîtes de chats et de chatons abandonnés avaient été découvertes dans le couloir d’un immeuble de la banlieue de Londres, à Lewisham.

Celia Hammond Animal Trust / Facebook

2 personnes « bienveillantes » qui vivaient là avaient décidé de les confier au refuge, dans l’espoir de leur apporter la meilleure chance possible. « Ils pensaient que quelqu’un avait mis les chats dans le couloir pendant la nuit pour les protéger des renards de leur quartier », expliquent les bénévoles à Cole & Marmelade.

Entretemps, aucun de ces chats ne fut réclamé par les habitants.

Des boîtes qui renferment beaucoup d’amour

Ce qui a le plus marqué les membres du Celia Hammond Animal Trust, c’est l’amour qui unissait les 2 chattes découvertes dans ces boîtes. « En ouvrant les caisses, nous avons découvert qu’il y avait 2 chattes et 4 chatons. Les petits semblaient n’avoir que quelques jours. On pense que les chattes sont sœurs et qu'elles se relaient pour allaiter les quatre chatons à tour de rôle, pendant que l'autre chatte se repose. »

Celia Hammond Animal Trust / Facebook

Les 2 félines, nommées Bobbi et Franki, ont enfin pu profiter d’un endroit sûr et chaleureux pour élever leurs bébés : Tatum, Shea, Cactus et Pima. Ils ont été pris en charge par des foyers d’accueil et seront proposés à l’adoption à l’issue du sevrage des 4 chatons.

L’histoire de Bobbi, Franki et de leurs petits fut une occasion pour les bénévoles de lancer un nouvel appel aux dons. « Au cours des 3 dernières semaines, 10 portées de chatons nouveau-nés sont arrivées à notre centre de Lewisham. La saison des chatons s'accélère plus rapidement que d'habitude. Nous nous attendons à ce que de nombreuses autres portées nous parviennent dans les semaines et les mois à venir. »

A lire aussi : En pleine nuit, un chat sauve la vie de sa maîtresse alors que leur maison est envahie par les eaux

Celia Hammond Animal Trust / Facebook

Les internautes, touchés par cette détresse, ont été des dizaines à répondre à « ce besoin urgent de nourriture et de lait pour chatons », en leur faisant de nombreux dons. Dans ces conditions, Bobbi, Franki et leurs bébés peuvent partir sur de bonnes bases et prendre toutes les forces nécessaires à la suite de leurs aventures.