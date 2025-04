Privée de sa famille à la naissance, une minuscule chatonne trouve une nouvelle famille auprès de deux autres rescapés

Bungee n’était dans ce monde que depuis quelques heures quand elle a fait la rencontre de sa bienfaitrice, Jen. Cette dernière a été sa mère de substitution jusqu’à présent et, puisque son cœur est immense, elle a aussi ouvert ses portes à 2 autres chatons orphelins. Lorsque les rescapés ont pu être réunis, c’était comme s’ils s’étaient toujours connus.

Jen Marder, membre de l’organisme américain Kitty of Angels, a accepté de s’occuper d’une chatonne orpheline d’à peine 2 jours nommée Bungee. Le lendemain, 2 autres boules de poils tout aussi jeunes nécessitaient d’être secourues. La bienfaitrice a alors décidé de les aider et a permis aux félins de se rencontrer quelque temps plus tard.

En accueillant les 2 petits, Jen savait qu’elle pourrait offrir une famille de cœur à Bungee, qui s’était retrouvée seule dès les premières heures de sa vie. La chatonne avait cependant des soucis de santé qui contraignaient sa bienfaitrice à la séparer de ses congénères.

La rencontre tant attendue

Bungee a connu une période difficile, car son état de santé s’est fortement dégradé. Elle ne mangeait plus et Jen a dû la nourrir par sonde. Heureusement, la jeune chatte s’est battue pour sa vie, persuadée que quelque chose de bien l’attendait : « Elle n'a jamais abandonné et avait tellement de courage. J'ai finalement pensé qu'elle irait mieux quand elle pourrait à nouveau prendre le biberon », témoignait Jen pour Love Meow.

Et justement, Bungee a commencé à boire au biberon. Elle faisait bien de reprendre des forces, car ses petits congénères, nommés Slinky et Pogo, étaient prêts à la rencontrer ! Quand sa santé s’est stabilisée, Jen a organisé ce rendez-vous tant attendu. Puisque les 2 félins issus de la même fratrie étaient très proches, elle craignait que la chatonne ne trouve pas sa place au milieu du duo.

Elle a vite été rassurée en observant le comportement des chatons vis-à-vis de Bungee. Celle-ci a tout de suite été acceptée comme un membre à part entière de la famille. Le trio est devenu inséparable en l’espace de quelques heures. Ils dorment ensemble, font les 400 coups et grandissent les uns aux côtés des autres. Pour Bungee, qui a perdu toute sa famille dès son plus jeune âge, c’est une immense revanche sur la vie ! Elle ne sera plus jamais seule.