Près de 300 expressions faciales : Une nouvelle étude révèle l'étendue et la subtilité du langage corporel du chat

Des chercheurs se sont intéressés à un aspect très précis du langage corporel des chats que sont les expressions faciales. Ils ont été surpris de découvrir que, sur ce plan, nos amis félins disposent d’une palette bien plus élargie que ce qu’ils pensaient.

En présence de son humain, le chat exprime sa confiance et son affection envers ce dernier en fermant les yeux, par exemple. Lorsque, à l’inverse, il se retrouve face à une situation déplaisante, il peut notamment rabattre ses oreilles et avoir les pupilles contractées. Ces expressions faciales sont connues de la plupart des propriétaires de félins, mais il s’est avéré que ceux-ci disposaient d’un « arsenal » de communication par le visage beaucoup plus vaste que ce que l’on a tendance à croire.

C’est ce qu’ont découvert Brittany N. Florkiewicz (Lyon College en Arkansas, Etats-Unis) et Lauren Scott, auteures d’une étude dont les conclusions ont été publiées récemment dans la revue scientifique Behavioural Processes et relayées par le Daily Mail.

Pendant 10 mois, elles avaient observé les comportements de 53 félins vivant dans un café à chats. Elles ont ainsi pu identifier un total de 276 expressions faciales différentes. 126 sont amicales, 102 hostiles et les 48 restantes difficiles à déchiffrer, car susceptibles d’être à la fois positives et négatives.

« Ces résultats montrent qu'il est bon de regarder les oreilles, les yeux et les vibrisses d'un chat pour comprendre s'il est d’humeur amicale. Leur bouche fournit de nombreuses informations sur la probabilité d'une bagarre entre chats », explique Brittany F. Florkiewicz.

« Cela montre à quel point les chats peuvent être sociaux et tolérants »

L’étude indique que les expressions faciales du chat ne lui servent pas qu’à avertir un congénère ou un humain de son désaccord. Elles lui permettent aussi d’envoyer des signaux positifs et de traduire une recherche d’échanges sociaux. « Cela montre à quel point les chats peuvent être sociaux et tolérants », dit à ce propos le Dr Florkiewicz.

Plus de la moitié des expressions faciales félines relevées manifestent la volonté de jouer, comme le fait d’étendre les lèvres vers l’extérieur en ouvrant la bouche et en exposant les dents du bas.

Pour ses auteures, cette étude pourrait fournir aux propriétaires des outils leur permettant d’avoir une meilleure compréhension du comportement et des attentes de leurs chats.