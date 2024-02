Une jeune chatte errante saute sur les genoux d'un policier en patrouille avec la ferme intention de ne plus redescendre du véhicule

Par une froide nuit, un officier de police en patrouille a été contacté par son collègue pour une intervention un peu particulière. Il venait de repérer une jeune chatte errante sur un parking et voulait l’aider, mais il n’arrivait pas à l’approcher. « Il m’a appelé parce qu’il savait que j’avais un faible pour les chats », explique l’intéressé, dont l’identité n’a pas été révélée, à The Dodo.

Il s’est donc rendu sur place et a été accueilli par ce magnifique chaton au pelage tabby gris. La petite féline était visiblement intriguée par sa présence. « Elle est venue vers moi et a commencé à essayer de sauter par ma fenêtre, alors j'ai ouvert la portière », raconte le policier. Elle ne s’est pas fait prier pour sauter dans la voiture et se poser sur les genoux de son nouvel ami. Elle s’est même mise à ronronner.



Comme il faisait de plus en plus froid et que l’endroit était loin des habitations, le policier a décidé de l’emmener chez lui. Sa famille était aux anges en la rencontrant. Sa fille et sa femme ont commencé à la caresser, et elle a repris ses ronronnements de plus belle.



L’officier l’a appelée Karma. Elle a eu droit à une petite gamelle de nourriture et une coupelle d’eau qu’elle s’est empressée de vider.

Le lendemain, alors que son bienfaiteur lui avait aménagé un coin confortable dans la chambre de sa fille, Karma a préféré délaisser son panier pour s’endormir aux côtés de l’enfant. Toutes 2 sont devenues inséparables. Le papa a compris que le chaton n’allait plus quitter cette maison.

Un signe

Il a néanmoins pris soin de voir chez le vétérinaire si elle était identifiée. Il a également épluché les avis de recherche d’animaux de compagnie dans le secteur. Karma n’était pas pucée et personne ne semblait l’avoir perdue. Il a finalement pu l’adopter.

« J'ai eu des chats toute ma vie et je n'en ai jamais connu d’aussi câlin que Karma, confie-t-il. C'est un chaton si doux et affectueux, qui adore jouer et se blottir ».

Pour le policier, le fait qu’il l’ait rencontrée à ce moment-là en particulier est un signe. « La nuit où je l'ai trouvée, cela faisait un an que la grand-mère de ma femme était décédée (jour pour jour) et environ 10 mois depuis le décès de sa mère, indique-t-il. Appelez cela de la chance, une intervention divine, une coïncidence ou le karma, mais sa personnalité aimante et câline est ce dont beaucoup d'entre nous avaient besoin. »