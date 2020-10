La communication visuelle : un moyen d’évaluer l’état mental et physique de votre chat ?

Photo d'illustration

Chez les chats, le plissement et les clignements lents des yeux expriment leur état de détente, de bien-être et d’attachement envers les individus qu’ils ont en face. Des scientifiques se sont intéressés à ce mode de communication faciale.

Les propriétaires de chats le savent déjà ; la communication entre eux et leurs amis félins existe bel et bien et elle leur permet d’assoir leur complicité de jour en jour. Une équipe de chercheurs britanniques a pu en fournir la démonstration scientifique. Leurs travaux prouvent également que la communication visuelle constitue un moyen de connaître l’état mental et physique de l’animal, comme le rapporte Sputnik.

L’étude en question a été publiée le 5 octobre dernier dans la revue Scientific Reports. Elle a été menée par Karen McComb et ses collègues des universités du Sussex et de Portsmouth. 2 expériences ont été réalisées par les scientifiques.

La première a consisté à filmer les visages de 21 chats et de leurs propriétaires pendant que les uns et les autres plissaient lentement les yeux. Les chats le faisaient en réaction aux mouvements faciaux similaires de leurs maîtres. Les séquences ainsi enregistrées ont ensuite été comparées à d’autres où les chats clignaient des yeux sans y avoir été incités par leurs propriétaires.

Pour la seconde expérience, 24 chats se trouvaient face à des personnes qu’ils ne connaissaient pas, les chercheurs en l’occurrence, qui leur tendaient la main. Il a été constaté ici que les félins étaient davantage disposés à s’approcher de la main des chercheurs quand ceux-ci clignaient lentement des yeux en les regardant.

L’étude démontre donc que les chats ne font pas qu’utiliser ces clignements d’yeux pour exprimer leur bien-être et leur affection ; ils y sont aussi sensibles lorsqu’on les leur adresse. Les auteurs pensent d’ailleurs que le fait de cligner lentement des yeux possède une fonction similaire au sourire chez les humains. D’où son importance dans la communication entre l’Homme et le chat.

Karen McComb incite même les propriétaires félins à essayer avec leurs chats ou avec ceux rencontrés dans la rue, car « c’est un excellent moyen de renforcer le lien » et de « démarrer une sorte de conversation » avec eux.

Pour sa part, Tasmin Humprey, doctorante à l'École de psychologie de l'université du Sussex, estime que ces résultats pourraient faciliter l’évaluation du « bien-être des chats dans différentes conditions, notamment dans les cabinets vétérinaires et les refuges ».