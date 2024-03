Chaque jour, ce chat sénior se poste à la fenêtre et supplie sa propriétaire de le laisser sortir pour une raison qui la laisse perplexe (vidéo)

Quand Panda le chat demande à sortir, on pourrait s’attendre à ce qu’il se mette à explorer le quartier pour ne rentrer à la maison que des heures plus tard. Ce n’est pas du tout son cas ; il préfère se poster à la fenêtre dans une attitude qui amuse sa maîtresse.

Une jeune femme se faisant appeler « @fleurdinand » sur TikTok se sert principalement du réseau social pour faire découvrir ses créations florales, dont elle a fait son métier. Elle y poste aussi de temps en temps des vidéos montrant les facéties de son chat.

Ce dernier s’appelle Panda, de son nom complet Peter Panda, et vit au Canada. Agé de 13 ans, le félin roux qu’elle avait adopté 8 ans plus tôt est décrit par sa propriétaire auprès de Newsweek comme « extrêmement câlin et affectueux avec une immense personnalité. Il aime tous ceux qui lui prêtent attention, les humains comme les chiens. »



@fleurdinand / TikTok

Les canidés, justement, Panda donne souvent l’impression d’avoir calqué son comportement sur les leurs. « C’est plus un chien qu’un chat », indique en effet son humaine.

Les séquences qu’elle partage sur TikTok et dont Panda est la vedette rencontrent toujours un franc succès. L’une de ces vidéos mise en ligne le 26 février et relayée par Newsweek totalise 1,3 million de vues.

On y découvre une attitude à la fois étonnante et drôle affichée par le chat. Sa propriétaire en parle pendant que l’on peut voir l’intéressé en arrière-plan, assis derrière la fenêtre et observant attentivement ce qui se passe à l’intérieur.

« Il ne demande même pas à rentrer »

@fleurdinand explique ainsi que tous les jours, Panda la supplie de le laisser sortir. Elle accède quasi systématiquement à sa demande, mais le chat ne va bien loin. Au lieu de flâner dans le jardin ou le quartier, il préfère s’installer à la fenêtre pour passer des heures à épier sa maîtresse depuis l’extérieur. « Il ne demande même pas à rentrer », ajoute-t-elle.

Le comportement du félin a amusé de nombreux internautes, dont les commentaires ne manquent pas d’humour. « Et si votre maison était une sorte d’aquarium pour lui ? », a ainsi plaisanté l’un d’eux.

Panda a d’autres attitudes tout aussi surprenantes. Sa propriétaire dit, par exemple, que lorsqu’elle lui sert son repas, il ne commence à manger que si elle le regarde.