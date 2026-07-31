Pourquoi votre chat se met-il à saliver après avoir joué avec son herbe à chat ?

Votre chat se roule dans son herbe à chat, se frotte partout, semble complètement euphorique, puis se met soudain à baver ? N’ayez pas d'inquiétude : cette réaction est généralement liée aux effets de la cataire, une plante bien connue pour provoquer des comportements surprenants chez certains félins. Mais que se passe-t-il vraiment dans son corps ? On vous explique.

L’herbe à chat, aussi appelée menthe à chat ou cataire, est une plante herbacée vivace de la famille de la menthe. Originaire d’Afrique du Nord et du bassin méditerranéen, elle pousse aujourd’hui à l’état sauvage en Europe et en Amérique du Nord. Cette plante est particulièrement connue pour les réactions étonnantes qu’elle provoque chez nos amis à moustaches. Après l’avoir reniflée ou mâchouillée, certains félins peuvent notamment se mettre à saliver abondamment, un phénomène appelé sialorrhée. Mais pourquoi l’herbe à chat peut-elle provoquer une telle production de bave chez certains chats ?

Une réaction normale

La salivation après avoir joué avec de l’herbe à chat est généralement tout à fait normale et sans danger pour votre petit félin. Tous les chats ne réagissent pas de la même façon à cette plante : certains deviennent très excités, d’autres semblent plus détendus, tandis que certains se mettent simplement à baver. Cette sensibilité dépend en grande partie de la génétique. Certains chats sont très réceptifs aux molécules de la cataire, alors que d’autres n’y réagissent pas du tout. Les chatons et les jeunes chats peuvent également être moins sensibles.

À noter que la bave peut aussi apparaître dans d’autres situations positives, comme pendant un moment de plaisir, lorsqu’un chat ronronne sous les caresses ou lorsqu’il est stimulé par une odeur qui l’attire. Comme chez le chien ou même chez l’être humain, la salivation peut aussi survenir lors de l’excitation, du sommeil ou de situations stressantes, comme une visite chez le vétérinaire ou un trajet en voiture. Dans la plupart des cas, ces épisodes restent ponctuels et ne représentent aucun danger pour l’animal.

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La népétalactone : la molécule qui déclenche l'euphorie chez les chats

La responsable des réactions étonnantes provoquées par l’herbe à chat s’appelle la népétalactone. Cette molécule agit sur les récepteurs sensoriels du chat, notamment ceux impliqués dans la détection des phéromones. Lorsque le chat renifle l’herbe à chat, la népétalactone est captée par un organe sensoriel particulier situé dans le palais, appelé organe de Jacobson (ou organe voméronasal). Les informations recueillies sont ensuite transmises au système nerveux central, ce qui déclenche différentes réactions comportementales. Les effets apparaissent généralement rapidement et ne durent que quelques minutes (souvent entre 5 et 15 minutes). Après cette période, le minou retrouve un comportement normal et devient temporairement moins réceptif à l’herbe à chat pendant plusieurs heures.

Cette stimulation peut ainsi provoquer une « mini-transe » temporaire chez votre boule de poils : certains chats se frottent contre la plante, se roulent au sol, courent, jouent, miaulent ou semblent particulièrement affectueux. D’autres, au contraire, entrent dans un état de profonde détente. Chez certains félins, la népétalactone peut également entraîner un relâchement des muscles de la mâchoire, ce qui favorise une salivation plus importante. La bave observée après un contact avec l’herbe à chat est donc souvent simplement liée à une forte stimulation sensorielle et émotionnelle.

L’info Woopets - Chat qui bave : quand faut-il s’inquiéter ?

La salivation après un contact avec l’herbe à chat est généralement sans danger. En revanche, si votre petit compagnon bave beaucoup en dehors de ce contexte (ou d’un moment de plaisir ou de stress), cela peut révéler un problème nécessitant l’avis d’un vétérinaire :

Un problème dentaire : le tartre, une infection ou une inflammation des gencives peuvent provoquer une hypersalivation ;

Une intoxication : des produits toxiques, des plantes ou des médicaments peuvent entraîner une bave soudaine, parfois accompagnée de vomissements ou de tremblements ;

Une maladie sous-jacente (coryza, maladie rénale…) : une salive épaisse, malodorante ou teintée de sang nécessite un avis vétérinaire.

Si la salivation persiste ou semble inhabituelle, mieux vaut toujours demander conseil à un vétérinaire. En cas de suspicion d’intoxication, ne faites pas vomir votre chat et ne lui donnez pas de liquide de force.