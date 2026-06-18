Pourquoi votre chat refuse-t-il sa gamelle d'eau pour boire dans les toilettes ou les flaques ?

Pourquoi votre chat boude-t-il sa jolie gamelle d’eau pour aller boire dans les toilettes ou dans une flaque dehors ? Aussi étrange que cela puisse paraître, ce comportement s’explique par des préférences très félines, liées à l’odeur, à la fraîcheur et à l’instinct. On vous explique.

Vous faites tout dans les règles : une eau changée tous les jours, une jolie gamelle propre… mais votre chat continue de bouder son bol ! À la place, il préfère le robinet ou des sources beaucoup moins glamour... De quoi se poser des questions ! Ce comportement a en réalité ses raisons, liées aux instincts de votre petit moustachu et à sa façon bien particulière de gérer son rapport à l’eau.

Pourquoi sa gamelle d’eau n’attire pas toujours votre chat

Si votre chat rechigne à boire dans sa gamelle d’eau, ce n’est pas forcément une question de caprice. Plusieurs petits détails peuvent en effet tout changer pour lui.

La plupart des minets ont par exemple une véritable aversion à la stagnation. Une eau stagnante peut ainsi lui sembler peu fraîche surtout avec son odorat très développé.

De même, certaines odeurs peuvent le rebuter sans que nous nous en rendions compte. Les chats ont notamment une sensibilité olfactive au chlore mais aussi au plastique ou au métal de certaines gamelles.

L’emplacement joue aussi un rôle clé : instinctivement, un chat évite de boire trop près de sa nourriture ou de sa litière, par crainte de contamination, un réflexe hérité de ses ancêtres. Il préfère également un endroit calme, dégagé, où il se sent en sécurité, plutôt qu’un coin coincé contre un mur.

Enfin, la forme de la gamelle peut aussi jouer. Si elle trop étroite, elle gêne ses moustaches très sensibles.

Que faire dans ce cas ? Une gamelle large, peu profonde, en céramique, en verre ou en inox, placée à distance de sa nourriture et de sa litière, et avec de l’eau renouvelée régulièrement, fait souvent toute la différence ! Et certains chats iront encore plus volontiers vers une eau en mouvement, qu’ils associent instinctivement à une source plus fraîche et sûre. Alors n’hésitez pas à tester les fontaines à eau si votre petit compagnon à moustaches continue de délaisser son bol d’eau.

Toilettes, flaques : des alternatives plus séduisantes pour votre petit compagnon

Bouder son bol d’eau est une chose, mais pourquoi préférer boire dans des sources d’eau qui nous paraissent, à nous humains, improbables ?

Toilettes, flaques, verre oublié sur la table, évier… Pour un chat, ce sont parfois de vraies alternatives à sa gamelle ! L’eau des toilettes ou d’un lavabo fraîchement rincé peut lui sembler plus « neutre », sans odeur de nourriture, tandis que les flaques ou l’eau de pluie lui paraissent plus naturelles, parfois même plus fraîches et oxygénées. Votre chat est en effet particulièrement sensible à l’oxygénation de l'eau. Résultat : il explore et choisit ce qui lui convient le mieux.

Ce n’est pas inquiétant en soi, tant que ces comportements ne remplacent pas totalement une bonne hydratation.

L’info Woopets – Comment inciter son chat à boire davantage ?

C’est bien connu, nos amis les chats sont de petits buveurs. La faute à leurs ancêtres sauvages habitués aux milieux arides et peu enclins à ressentir fortement la soif. Votre minou peut donc facilement manquer d’hydratation, surtout s’il mange essentiellement des croquettes, peu riches en eau. Pour l’inciter à boire davantage, voici ce que vous pouvez faire :

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