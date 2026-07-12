Pourquoi votre chat laisse-t-il toujours quelques croquettes au fond de sa gamelle ?

Mais quelle est donc cette manie ? Un chat qui laisse quelques croquettes au fond de sa gamelle a ses raisons… Forme de l’écuelle, sensibilité des moustaches, problème de santé… Il existe plusieurs explications possibles.

Les vibrisses, plus connues sous le nom de moustaches, sont de véritables organes sensoriels. Elles permettent à votre compagnon aux pattes de velours de percevoir son environnement, d'évaluer les distances et de détecter les mouvements de l'air. Lorsqu'elles frottent en permanence contre les parois d'une gamelle profonde ou étroite, certains matous semblent éprouver une gêne.

Ce phénomène est souvent appelé « fatigue des moustaches ». S'il est largement évoqué par les vétérinaires, il reste débattu sur le plan scientifique. Les études disponibles ne permettent pas encore de confirmer qu'il s'agit d'un véritable trouble. En revanche, de nombreux spécialistes reconnaissent que certains petits félins montrent une préférence pour des récipients larges et peu profonds, qui limitent le contact avec les vibrisses.

Un problème de santé ou le stress

D’autres raisons peuvent expliquer ce comportement… pour le moins intrigant. Un chat souffrant de douleurs dentaires, d'une inflammation de la bouche ou d'une maladie digestive peut modifier sa façon de manger, par exemple. Il arrive également qu'il perde l'appétit ou qu'il s'arrête avant d'avoir terminé son repas.

Le stress joue aussi un rôle. Un environnement bruyant, la présence d'un autre animal près de la gamelle ou un changement récent dans le foyer peuvent perturber ses repas. Certains félins ont également tendance à sortir les croquettes de leur bol pour les manger au sol, un comportement qui n'est pas forcément inquiétant s'il reste occasionnel.

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Que faire ?

La première solution consiste à proposer une assiette ou une gamelle large et peu profonde, de préférence en céramique ou en inox. Ces matériaux retiennent moins les odeurs que le plastique et sont plus faciles à nettoyer. Si votre chat recommence à finir entièrement son repas avec ce simple changement, il est probable que la forme de l'ancien récipient le gênait.

Mais si le comportement apparaît soudainement, s'accompagne d'une perte de poids, de difficultés à mâcher ou d'une baisse d'appétit, une consultation chez le vétérinaire s'impose. Ce qui ressemble à une simple manie peut parfois révéler un problème médical nécessitant une prise en charge rapide.