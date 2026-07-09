Pourquoi votre chat fait-il des siestes en plein soleil par 35°C ?

En pleine canicule, tandis que vous cherchez le moindre souffle d'air ou un endroit ombragé pour échapper à la chaleur, votre chat, lui, semble parfaitement à son aise, allongé de tout son long en plein soleil. À première vue, les 35 °C ne paraissent pas l'incommoder. Comment expliquer un tel comportement ? Cette étonnante résistance à la chaleur trouve ses origines dans son héritage de félin du désert. Une aptitude remarquable qui n'est toutefois pas sans limites. Explications.

Pour nous, l'idée de s'allonger en plein soleil par 35 °C relève presque de l'inconcevable. Pourtant, de nombreux chats semblent apprécier ces bains de chaleur, au point d'y passer de longues heures sans montrer le moindre signe d'inconfort. Ce comportement, qui peut surprendre les humains, s'explique par une perception de la chaleur très différente de la nôtre.

Un organisme conçu pour la chaleur

Cette étonnante tolérance à la chaleur n'a en effet rien d'un hasard. Le chat domestique est le descendant du chat sauvage d'Afrique (Felis silvestris lybica), un ancêtre désertique qui vivait dans des régions où les températures pouvaient être particulièrement élevées. Cette origine a façonné sa physiologie au fil de l'évolution. Ainsi, sa zone de neutralité thermique se situe entre 30 et 38 °C. Cela veut dire que dans cette plage de températures, son organisme dépense très peu d'énergie pour maintenir sa température corporelle, qui oscille naturellement autour de 38 à 39 °C. À l'inverse, un humain commence généralement à ressentir un inconfort bien avant d'atteindre ces températures et doit rapidement activer des mécanismes comme la transpiration pour se refroidir.

Le métabolisme basal du chat explique également son attirance pour les endroits chauds. Même au repos, il consomme de l'énergie pour assurer les fonctions vitales de son organisme. Lorsqu'il dort ou reste immobile, il perd progressivement de la chaleur et cherche donc instinctivement à la récupérer en s'installant au soleil, près d'un radiateur ou sur toute autre surface chaude.

Son pelage joue aussi un rôle essentiel : loin de le faire surchauffer, il agit comme un isolant qui protège aussi bien du froid que des fortes chaleurs.

Enfin, ses reins, particulièrement efficaces, limitent les pertes en eau, un autre héritage de son ancêtre désertique. Résultat : une journée à 35 °C, qui nous semble écrasante, peut représenter pour un chat un niveau de confort thermique tout à fait normal, à condition qu'il puisse toujours se mettre à l'ombre, s'hydrater et se rafraîchir si la chaleur devient excessive.

Les précautions à prendre en période de forte chaleur

Attention, même si les chats supportent mieux la chaleur que nous, cela ne signifie pas qu'ils sont à l'abri des dangers lors d'une canicule. En règle générale, il n'y a pas lieu de s'inquiéter si votre compagnon choisit de lui-même de faire une courte sieste au soleil avant de rejoindre un endroit plus frais, car il est généralement capable de réguler sa température corporelle.

En revanche, certains signes doivent vous alerter, comme un halètement important (rare chez le chat), une salivation excessive, une grande fatigue, des difficultés à se déplacer ou un comportement inhabituel. Ils peuvent annoncer un coup de chaleur, une urgence vétérinaire qui nécessite une prise en charge rapide.

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Pour limiter les risques, veillez à toujours laisser à votre petit compagnon de l'eau fraîche à disposition, à lui offrir des zones d'ombre et des surfaces fraîches, comme du carrelage, tout en le laissant choisir l'endroit où il se sent le mieux. Ne le laissez jamais dans un espace clos exposé au soleil, comme une voiture ou une véranda, où la température peut grimper en quelques minutes. Enfin, gardez également à l’esprit que les chats blancs, à poils très clairs ou nus sont particulièrement sensibles aux rayons UV : leurs oreilles, leur museau et leurs paupières peuvent subir des coups de soleil, avec un risque accru de lésions cutanées à long terme. Alors, n'hésitez pas à utiliser une crème solaire adaptée !

L’info Woopets - Que faire si votre chat présente les signes d'un coup de chaleur ?

Le coup de chaleur est une urgence vétérinaire. Si votre petit moustachu halète, semble très abattu, salive beaucoup ou a des difficultés à se déplacer, il est important d'agir rapidement, tout en évitant les gestes qui pourraient aggraver son état. Voici que vous pouvez faire :