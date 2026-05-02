Pourquoi votre chat choisit-il toujours votre clavier d'ordinateur pour dormir ?

Si votre chat adore votre clavier d’ordinateur pour faire ses siestes au lieu de son panier moelleux, il y a bien une raison. Plusieurs, même ! Chaleur, curiosité, recherche de proximité… Décryptons ensemble cette habitude féline aussi mignonne qu’agaçante.

Les maîtres de chat qui travaillent à la maison ont sans doute déjà vécu cette scène familière : alors que votre minou dispose de 1000 endroits douillets pour dormir, il choisit précisément de s’installer sur le clavier de votre ordinateur, au moment même où vous rédigez un mail ou un rapport urgent. Loin d’être un simple caprice, ce comportement courant s’explique en réalité par plusieurs besoins naturels.

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Pourquoi les chats adorent s’installer sur nos claviers d’ordinateur ?

Si votre chat vient régulièrement s’installer sur votre clavier, c’est d’abord parce qu’il cherche votre attention : en pleine activité, vous êtes concentré sur l’écran de votre ordinateur qui devient un rival pour votre chat. Celui-ci cherche donc à redevenir le centre de votre attention en se plaçant directement entre vous et votre travail. Dans la même logique de ce comportement de sollicitation, votre minou répond aussi à un besoin de proximité très naturel avec vous, attiré par votre chaleur et votre présence.

À cela s’ajoute une forme d’appropriation territoriale, puisqu’en se frottant ou en s’installant sur le clavier de votre ordinateur, il dépose ses phéromones et marque cet espace comme faisant partie de son territoire.

Le confort joue aussi un rôle : l’agréable chaleur souvent dégagée par les ordinateurs participe à la thermorégulation de votre chat, ce qui en fait un endroit particulièrement agréable pour lui.

Ce comportement est donc tout à fait normal chez un animal à la fois sociable et territorial, même s’il peut devenir contraignant au quotidien !

Comment limiter ces intrusions sans frustrer son chat ?

Entre les erreurs de frappe, les poils qui s’incrustent et la concentration brisée, vous aimeriez certainement limiter les siestes de votre petit félin sur votre clavier. Mais comment s’y prendre sans le frustrer ? Cela demande surtout un équilibre entre cadre et bienveillance.

Pour commencer, il ne s’agit pas de gronder votre chat (ce qu’il ne comprendrait pas), mais plutôt de ne pas renforcer ce comportement. Ainsi, lorsqu’il monte sur votre bureau au mauvais moment, mieux vaut par exemple l’ignorer, afin qu’il comprenne que cette stratégie ne fonctionne pas toujours. En effet, un renforcement involontaire (caresses, paroles ou toute autre réaction) peut sans le vouloir l’encourager à recommencer.

En parallèle, vous devez essayer de répondre à son besoin d’attention avec de vrais moments dédiés dans la journée, faits de jeux ou de câlins.

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Pour l’aider à changer ses habitudes, vous pouvez aussi lui proposer des alternatives attractives comme un coussin confortable, un panier près de vous ou un espace rien qu’à lui, avec parfois même un « faux clavier ».

Travailler avec un chat reste un défi, mais ne désespérez pas : avec un peu d’organisation et quelques compromis une cohabitation harmonieuse est tout à fait possible !