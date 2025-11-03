Cet enfant préférait les chiens, mais tombe instantanément amoureux du chat errant qui l’a choisi (vidéo)

On dit parfois que nous ne choisissons pas les animaux, mais que ce sont eux qui viennent à nous. L’histoire d’un garçon et de son nouveau meilleur ami félin en est la parfaite illustration. Le jeune homme avait toujours rêvé d’avoir un chien. Pourtant, quand le chat s’est présenté à lui, le coup de foudre a opéré.

Ashley Testa est la maman d’un garçon et, depuis peu, la propriétaire d’un chat noir nommé Nox. L’arrivée du félin au domicile familial s’est faite de façon inattendue, car la famille ne prévoyait pas d’accueillir une boule de poils chez elle. Toutefois, cette dernière avait déjà choisi sa future maison et surtout, son nouveau propriétaire, soit le fils d'Ashley.

Comme beaucoup d’enfants, rappelait Pethelpful , le jeune homme rêvait d’avoir un chien. Ses parents n’avaient pas cédé jusqu’à présent, mais d’après Ashley, c’était une requête que l’écolier formulait fréquemment. En revanche, il n’avait jamais évoqué sa volonté d’avoir un chat, et pourtant.

@nightimenox / TikTok

Un coup du destin

Cela faisait plusieurs jours qu’Ashley et ses proches voyaient un félin noir roder à proximité de leur maison. Ils ont constaté qu’il s’agissait d’un chat errant, mais ce dernier était relativement amical. Il est d’ailleurs possible de voir les interactions de l’animal avec la femme sur TikTok.

Si le quadrupède était assez avenant avec elle, c’était notamment aux côtés de son fils qu’il semblait se sentir le mieux. En effet, quand il le voyait, il venait se frotter contre lui et lui faire des câlins. Lorsque le bonhomme l’a rencontré, il s’est tout de suite pris d’affection pour lui. Cela a été le début d’une amitié naissante.

Sur la vidéo, on découvre le garçon absolument conquis par son nouvel ami félin, baptisé Nox. Sa mère a d’ailleurs affirmé qu’il était passé par toutes les émotions le jour où elle a décidé d’adopter l’animal. En effet, tout le monde a senti une connexion avec ce dernier, alors il a officiellement été ajouté au foyer après quelque temps.

Le félin a désormais une maison, des propriétaires aimants et un meilleur ami sur qui compter : « L'univers savait exactement ce dont nous avions besoin », écrivait Ashley en faisant référence au hasard qui a mis Nox dans les bras des membres de sa famille.