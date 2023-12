"Il était très content de me voir" : un chat coincé en haut d'un arbre secouru par un spécialiste (vidéo)

Tom Otto est un habitué des sauvetages de chats bloqués dans les arbres. Lui et son partenaire Shaun Sears en ont même fait leur spécialité et interviennent un peu partout dans leur région. Quand ils ont été appelés pour secourir un félin appelé Max, ils se sont rapidement rendus sur place avec leur équipement.

Shaun Sears et Tom Otto sont les fondateurs de Canopy Cat Rescue, organisation basée à Woodinville près de Seattle, dans l’Etat de Washington (nord-ouest des Etats-Unis). Leur activité consiste à porter secours aux chats qui se retrouvent coincés en haut des arbres. Des interventions risquées, qui nécessitent des techniques et des équipements bien spécifiques, et pour lesquelles les pompiers ne se déplacent pas toujours.

Récemment, le duo de grimpeurs a été contacté par les propriétaires d’un chat répondant au nom de Max. Le félin à l’épais pelage tabby avait eu la mauvaise idée d’escalader un arbre un peu trop haut, avant de se rendre compte qu’il ne pouvait plus en redescendre, rapportait The Dodo.

C’est Tom Otto qui s’est chargé de cette mission, qu’il a filmée comme lui et Shaun Sears le font systématiquement.

Désemparé, Max regardait en bas, l’air de se demander comment tout cela allait finir. Il s’accrochait aux branches comme il le pouvait, mais la fatigue et le désespoir commençaient clairement à prendre le dessus.

« Il essayait de se repositionner »

Tom Otto a donc grimpé à l’arbre et a fini par atteindre l’emplacement du chat. « Il était très content de me voir, raconte son sauveur. Il commençait à essayer de se déplacer et de se repositionner quand il m’a vu arriver ».

Canopy Cat Rescue / Facebook

Il l’a ensuite précautionneusement saisi, puis tous 2 sont redescendus en toute sécurité. La famille de Max l’attendait au pied de l’arbre, soulagée de son retour sain et sauf sur le plancher des vaches.