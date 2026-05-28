Pour sauver un chaton coincé dans un des piliers d'un restaurant, les pompiers n'hésitent pas à y creuser un trou (vidéo)

Coincé à l’intérieur d’un pilier de restaurant, un chaton a finalement été extrait sain et sauf grâce à l’intervention minutieuse et pleine de détermination de plusieurs pompiers turcs. Filmée à Istanbul et devenue virale sur Reddit, la scène montre un sauvetage aussi technique qu’émouvant, mené avec une caméra miniature, une mini disqueuse, un pied-de-biche et beaucoup de patience.

Sur le réseau social Reddit, un utilisateur se faisant appeler « Uguero » a partagé, le 17 mai 2026, une vidéo de sauvetage particulièrement touchante et rapidement devenue virale. Elle a été filmée dans un restaurant d'Istanbul, en Turquie.

On y voit plusieurs pompiers s'affairant autour de l'un des piliers de l'établissement. Ils ont commencé par y percer un petit trou afin d'y insérer une caméra miniature. Grâce à celle-ci, ils ont pu inspecter l'intérieur de la structure. Que cherchaient les secouristes, au juste ? La réponse : un chaton.



Uguero / Reddit

Le petit félin s'était, en effet, retrouvé pris au piège dans la colonne. Personne ne sait comment, mais l'hypothèse la plus probable serait une chute depuis le faux-plafond pour se retrouver coincé entre la paroi externe ornementale du pilier et son cœur en béton.

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Après avoir déterminé l'emplacement exact du minet, les pompiers ont réalisé une plus grande ouverture à la base du pilier en se servant d'une mini meuleuse et d'un pied-de-biche.



Uguero / Reddit

Une intervention longue et complexe, mais qui a connu un heureux dénouement

L'opération a été longue et fastidieuse, mais il y avait une précieuse vie à sauver à la clé. Les soldats du feu n'ont pas lésiné sur les efforts, ni sur les moyens, et sont finalement parvenus à libérer le chaton.



Uguero / Reddit

Celui qui l'a sorti de son piège de béton et d'acier lui a soufflé dessus et l'a nettoyé pour le débarrasser de la grande quantité de poussière qui le recouvrait.



Uguero / Reddit

Uguero n'a pas fourni de précisions quant à la suite des évènements, mais on imagine que le petit rescapé a été confié à un refuge dans la foulée de son sauvetage.

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