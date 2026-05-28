Pour sauver un chaton coincé dans un des piliers d'un restaurant, les pompiers n'hésitent pas à y creuser un trou (vidéo)
Coincé à l’intérieur d’un pilier de restaurant, un chaton a finalement été extrait sain et sauf grâce à l’intervention minutieuse et pleine de détermination de plusieurs pompiers turcs. Filmée à Istanbul et devenue virale sur Reddit, la scène montre un sauvetage aussi technique qu’émouvant, mené avec une caméra miniature, une mini disqueuse, un pied-de-biche et beaucoup de patience.
Sur le réseau social Reddit, un utilisateur se faisant appeler « Uguero » a partagé, le 17 mai 2026, une vidéo de sauvetage particulièrement touchante et rapidement devenue virale. Elle a été filmée dans un restaurant d'Istanbul, en Turquie.
On y voit plusieurs pompiers s'affairant autour de l'un des piliers de l'établissement. Ils ont commencé par y percer un petit trou afin d'y insérer une caméra miniature. Grâce à celle-ci, ils ont pu inspecter l'intérieur de la structure. Que cherchaient les secouristes, au juste ? La réponse : un chaton.
Le petit félin s'était, en effet, retrouvé pris au piège dans la colonne. Personne ne sait comment, mais l'hypothèse la plus probable serait une chute depuis le faux-plafond pour se retrouver coincé entre la paroi externe ornementale du pilier et son cœur en béton.
Après avoir déterminé l'emplacement exact du minet, les pompiers ont réalisé une plus grande ouverture à la base du pilier en se servant d'une mini meuleuse et d'un pied-de-biche.
Une intervention longue et complexe, mais qui a connu un heureux dénouement
L'opération a été longue et fastidieuse, mais il y avait une précieuse vie à sauver à la clé. Les soldats du feu n'ont pas lésiné sur les efforts, ni sur les moyens, et sont finalement parvenus à libérer le chaton.
Celui qui l'a sorti de son piège de béton et d'acier lui a soufflé dessus et l'a nettoyé pour le débarrasser de la grande quantité de poussière qui le recouvrait.
Uguero n'a pas fourni de précisions quant à la suite des évènements, mais on imagine que le petit rescapé a été confié à un refuge dans la foulée de son sauvetage.
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Voici la vidéo en question, que relaie Parade Pets :
Istanbul Fire Department teams rescued our little friend, who was trapped in the wall of a restaurantD yga, thanks to their meticulous work.
by u/Uguero in cats
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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