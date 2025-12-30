Pour sauver la vie de leur chat victime de nombreux problèmes de santé, ces humains n’ont pas hésité à liquider toutes leurs économies

Lorsque l’on adopte un animal, il faut être prêt à pouvoir l’assumer sur tous les plans et surtout financièrement parlant. Les maîtres de Billie, un beau Ragdoll malchanceux, en savent malheureusement quelque chose… Depuis qu’il a été adopté, le matou enchaîne en effet les graves problèmes de santé et les économies du couple disparaissent à vue d'œil.

Katie Courts et Paul Giller vivent à Dovercourt, dans l’Essex (Royaume-Uni). Ils partagent leur quotidien avec Billie, un magnifique Ragdoll qu’ils ont adopté il y a quelques années dans une ferme britannique et dont ils sont complètement gagas. Depuis ce jour, la matou cumule malheureusement d’importants problèmes de santé qui ont failli lui coûter la vie à plusieurs reprises… Heureusement pour lui, ses humains sont prêts à tout pour le garder auprès d’eux. Un beau jour, le félin a complètement cessé de s’alimenter et est devenu totalement léthargique. Inquiets, Katie et Paul l’ont emmené chez un vétérinaire qui a diagnostiqué une péritonite infectieuse féline provoquée par un coronavirus félin. Pour sauver la vie de Billie, ses maîtres ont dû débourser plus de 4 700 euros !

© Essex Live / PA

“Je ne peux pas croire qu'il ait survécu”

Malgré la faible espérance de vie des félins atteints par cette maladie, Billie a pu bénéficier d’un traitement révolutionnaire et a pu s’en sortir sans séquelles. Mais quelques mois à peine après sa guérison, il a été sauvagement attaqué par une meute de chiens. Miraculeusement, il n’a pas été tué mais a souffert de très nombreuses et graves blessures. Il a notamment perdu sa langue, a eu la mâchoire brisée et s’est cassé une patte. Cette fois, les factures vétérinaires se sont élevées à presque 25 000 euros ! L’assurance à laquelle avait souscrit le couple n’a remboursé qu'une infime partie des frais… “Billie est le chat le plus courageux et le plus cher. Je ne peux pas croire qu'il ait survécu à tout ce que la vie lui a imposé et aussi longtemps qu'il voudra vivre, nous continuerons à trouver le financement”, a affirmé Katie dans un entretien accordé à l’ Essex Live .

© Essex Live / PA

Une vie qui n’a pas de prix

Pour parvenir à régler toutes ces factures exorbitantes, Katie et Paul ont été obligés de puiser dans leurs économies. Ils ont notamment dû annuler un voyage aux États-Unis dont ils rêvaient depuis plusieurs années… Mais peu importe, pour eux, la vie de Billie n’a pas de prix !

A lire aussi : Avec l'aide d'une femme au grand coeur, une chatte gestante trouve un abri à temps pour mettre au monde ses 5 chatons

© Essex Live / PA