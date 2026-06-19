Pour recréer du lien entre voisins, elle lance un annuaire dédié aux chats de son quartier (vidéo)

À Low Fell en Angleterre, Hayley Hawkins multiplie les idées autour des chats de son quartier pour ramener de la convivialité entre voisins. Après l’élection du « maire chat » remportée par Patrick, elle lance désormais les « Kitty Pages », un annuaire félin plein de fantaisie. Un projet original destiné à rapprocher les habitants et les minous dans la bonne humeur.

À Low Fell, près de Newcastle (Angleterre), Hayley Hawkins s’est donné pour mission de ramener « la joie et la convivialité » dans son quartier avec des initiatives originales autour des chats. Après avoir organisé l’an dernier une élection de « maire chat », elle lance désormais un annuaire local des félins, pensé comme un projet participatif pour rapprocher les habitants du voisinage.

Une élection féline originale

L’année dernière, l'idée de l’élection du maire félin du quartier, inspirée d’un concept venu des États-Unis, a rencontré un succès inattendu auprès de ses voisins, avec 13 « catdidats » aux profils variés et une participation record au scrutin de 77,3 %, supérieure à celle du Brexit et des dernières élections générales !

Entre traits d’humour, photos de chats partagées dans tout le quartier et bonne humeur collective, ce scrutin pas comme les autres a surtout rapproché les habitants. Et c’était le but !

Le vote qui a eu lieu le 8 août dernier, à l’occasion de la Journée internationale du chat , a vu la consécration de Patrick, un minou tigré résolument tourné vers l’avenir et le progrès.

© Hayley Hawkins

Les chats au cœur de la vie locale grâce à un nouvel annuaire

Cette année, Hayley s’est lancée dans une nouvelle idée originale : créer le répertoire « Kitty Pages Low Fell » pour recenser les chats du quartier et afficher leurs profils dans les pubs locaux. Elle espère ainsi que les gens qui se promènent à Low Fell « commenceront à chercher des chats et à se dire : 'oh, ça doit être Sir Floofybottom III, j'ai lu des choses à son sujet' ».

Comme l’a encore expliqué la jeune femme à la BBC : « La division semble être à la mode en ce moment et il est très facile de se sentir impuissant face à elle, mais je savais que je devais faire quelque chose, aussi petit soit-il, pour apporter un peu de fantaisie et de convivialité à notre communauté. »

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Naomi Radcliffe, la propriétaire de Patrick, le chat élu maire, a confié que sa famille avait beaucoup apprécié cette élection féline et a salué l’investissement d’Hayley. Elle explique également que ses enfants adorent raconter fièrement à leurs amis que leur chat est devenu le maire de la rue.

De son côté, Hayley continue de recueillir des profils pour son annuaire et encourage toutes les idées autour des chats, en précisant que plus elles sont farfelues, mieux c’est !