Pour échapper à l'incendie de son immeuble, un chat saute de 3 étages sous l'œil impuissant des témoins (vidéo)

Un habitant de Manhattan, aux États-Unis, a certainement vécu l'un des pires moments de sa vie quand un incendie s'est déclaré dans son bâtiment. Comme si la situation n'était pas déjà assez catastrophique, son chat, à qui il tient comme à la prunelle de ses yeux, est resté coincé dans le logement. Pour sauver sa vie, l'animal n'a pas hésité à sauter dans le vide, sous le regard médusé des passants.

La boule de poils au pelage roux se nomme Goldie. Elle vit chez son propriétaire depuis son plus jeune âge, et ce dernier a d'ailleurs tendance à la considérer comme son enfant tant elle compte pour lui : « Il adore ce chat. Il disait que c’était son fils », affirmait Tiff Winton, sauveteuse de chats pour l’association Animal Project NYC.

Tiff Winton / Facebook

Un terrible incident

Cette dernière s'est retrouvée au cœur d'un tragique événement. L'immeuble des amis a pris feu et les pompiers ont été appelés sur les lieux pour intervenir. Une fois sur place, ils ont placé les habitants en sécurité, mais il restait encore une victime dans l'un des appartements : Goldie. Les issues étaient désormais condamnées par les flammes, ne laissant aucune chance au félin de s'échapper. La dernière solution pour lui était donc de sortir par la fenêtre. Problème, il se trouvait au 3e étage.

Un pompier a tenté de le récupérer au sein même du logement, mais sous l'effet de la panique, l'animal a préféré sauter. Bien que les chats soient connus pour retomber sur leurs pattes, une chute d'une telle hauteur aurait pu lui être fatale. Par chance, le félin s'en est sorti et a été récupéré par un pompier resté en bas, rapportait ABC 7. Tiff Winton et son équipe d’Animal Project NYC ont été appelés en renforts pour le prendre en charge.

Plus de peur que de mal

Goldie souffrait de quelques blessures, dont une le faisait souffrir au niveau de la lèvre. Il a été soigné et sédaté pour celle-ci, puis a été conduit dans une famille d’accueil durant sa période de convalescence : « Il est fortement sous sédatif parce qu'il a mal et à cause de sa lèvre, mais il est bien au chaud, il a dormi, il a dîné et il va s’en sortir » partageait Tiff Winton.

Il a finalement retrouvé son propriétaire aimant quelques jours après le drame.