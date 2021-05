La vidéo sidérante d'un chat sautant de la fenêtre du 5e étage pour échapper aux flammes !

En voulant échapper à l’incendie qui s’était déclaré dans l’immeuble où il se trouvait, un chat n’a eu d’autre choix que de sauter du 5e étage. Ayant survécu à cette chute spectaculaire, l’animal est toutefois introuvable depuis et on ignore tout de son état de santé. Le propriétaire et des habitants du quartier sont à sa recherche.

A Chicago, un chat a survécu à un saut d’une dizaine de mètres, mais nul ne sait ce qu’il en est advenu après cela, comme le rapportait Republic World ce dimanche 16 mai.

Cette scène incroyable a été filmée et publiée sur le réseau social Twitter par le corps des pompiers de la plus grande ville de l’Illinois.

Devenue virale et ayant suscité de très nombreux partages et commentaires, la vidéo montre tout d’abord d’épaisses fumées noires émergeant de fenêtres aux ultimes étages d’un immeuble. On y voit ensuite des éclats de vitre et des morceaux d’encadrements de fenêtres tomber, probablement cassés par des personnes prises au piège et cherchant de l’air frais.

Chicago Fire Media / Twitter

Quelques secondes plus tard, un chat noir surgit de l’une de ces ouvertures et fait un saut vertigineux depuis le 5e étage. L’animal parvient à aller au-delà du mur d’enceinte entourant l’immeuble et atterrit sur l’herbe, à proximité de ce qui semble être un véhicule de police. Après un rebond, le félin s’éloigne à toute vitesse.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z — Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021

En vie malgré la chute, mais introuvable à ce jour

Le chat semblait toujours en vie malgré le choc, mais la réception sur le sol a été si violente que l’on ne peut s’empêcher de penser aux éventuelles séquelles que cela a pu avoir sur son corps, notamment ses articulations.

On n’en sait rien pour le moment, car le chat a disparu depuis sa chute. C’est ce qu’a indiqué le département des pompiers de Chicago dans un autre tweet, posté ultérieurement. On y apprend que l’animal, surnommé le « chat volant », s’appelle Hennessy et qu’il n’est toujours pas rentré chez lui. Son propriétaire et ses voisins, habitant entre la 65e Rue et Lowe, sont toujours à sa recherche.

Cat update. Hennessy the flying cat has not returned home yet. Neighbors near 65th and Lowe are out looking for the now famous feline. His owner says he is a house cat that did not go out. We will update if he is located.(Langford) — Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 14, 2021

Très inquiet, son maître précise que Hennessy est un chat d’intérieur et qu’il n’a donc pas l’habitude de s’éterniser dehors.