Porteur d'une maladie rare, un chaton fébrile se bat pour vivre comme ses semblables (vidéo)

Récemment, les bénévoles de Chatons Orphelins Montréal volaient au secours de Babar : un chaton couleur crème à poil long retrouvé dans une maison envahie de félins. À l’époque, il souffrait de problèmes de mobilité et de graves infections urinaires et respiratoires, rapporte Love Meow.

« Babar était le plus petit et le plus malade des chats, se souviennent les membres de l’association canadienne, il n’avait que la peau sur les os et sa fourrure était emmêlée. »

En dépit de ses souffrances, le félin ne demandait qu’à être aimé. Il cherchait constamment l’affection de ses bienfaiteurs. Ces derniers ont tout fait pour le remettre sur patte : après avoir suivi un traitement antibiotique et s’être rendu plusieurs fois chez le vétérinaire, Babar a repris du poil de la bête.

Un chaton atteint d’une maladie rare

Cependant, le matou ne pouvait ni courir, ni sauter. Il était atteint de myotonie, « une maladie neuromusculaire congénitale qui affecte les muscles, ont expliqué les bénévoles. Il s’agit d’une maladie rare dans laquelle les muscles mettent plus de temps à se détendre après une contraction. »

« Il ne peut pas sauter ou donner des coups de pied avec ses pattes arrière. Il ne peut pas monter et descendre du canapé tout seul. S'il essaie de sauter, il s'immobilise, mais il marche très bien sur le sol », ont-ils poursuivi.

Un champion du jeu et de la sieste

En réalité, Babar n’en avait que faire de sa différence. Bien qu’il marchait « comme un pingouin », le félin n’a jamais caché son dynamisme. Il donnait chaque jour le meilleur de lui-même ! « Il a commencé à s’amuser avec des jouets en plumes et à suivre les autres chats dans la maison », ont ajouté les membres de Chatons Orphelins Montréal.

Le passe-temps favori de Babar ? Dormir, tout simplement. En outre, ce champion de la sieste a toujours pu compter sur ses bienfaiteurs pour rester propre en toute circonstance. « Il ne fait pas sa toilette lui-même, et il aime qu’on le brosse », ont-ils confié.

Une fois en meilleure forme, Babar a été proposé à l’adoption, et c’est près de 4 mois après son sauvetage qu’il a réalisé son rêve le plus cher. « Il a trouvé la famille parfaite [...] il va pouvoir profiter d’une vie pleine de douceur et de sécurité. Il commence une nouvelle vie avec des copains minets et des humains bienveillants », ont conclu les bénévoles.