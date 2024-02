Une famille construit un abri 5 étoiles pour un chat errant tenant à sa liberté et espère le voir se l'approprier

Maureen Friedberg, son mari et leurs 2 chats Maximus et Chloe venaient tout juste de s’installer dans leur nouvelle maison quand, un matin, un félin roux s’est approché de cette dernière et s’est mis à les observer par la fenêtre.

La maîtresse des lieux a eu une intuition en rencontrant ce visiteur à 4 pattes. « Je savais que ce chat était spécial. J'avais le sentiment qu'on allait se voir tous les jours », raconte-t-elle, en effet, à The Dodo.



Maureen Friedberg

Elle a eu raison, puisqu’il est revenu le lendemain, alors que le couple était toujours occupé à aménager le foyer. Les visites du chat, qu’ils ont appelé Oranges, sont devenues quotidiennes. Les Friedberg ont pris l’habitude de lui laisser une gamelle de nourriture sur la terrasse. Il arrivait, la vidait, puis disparaissait.

Au bout de quelques semaines, sa méfiance a commencé à retomber. Oranges ne s’enfuyait plus après les repas. Au lieu de cela, « il dormait sur le fauteuil à bascule que nous avions sur la terrasse et attendait sa nourriture. »



Maureen Friedberg

L’automne est arrivé et l’air se rafraîchissait. Malgré tout, Oranges ne voulait toujours pas rejoindre ses bienfaiteurs à l’intérieur. Il tenait à son statut de chat d’extérieur, alors que les Friedberg s’inquiétaient de le voir passer l’hiver dehors. « C’est à ce moment-là que mon mari a eu l’idée de lui construire une maison », dit Maureen.

« Il l’a adorée »

L’homme lui a effectivement fabriqué une niche luxueuse, confortable et parfaitement isolée. A l’intérieur, Oranges était assuré d’être au chaud et à l’abri des éléments. L’artisan y a mis du cœur. « Il a construit la niche comme s’il construisait une maison pour nous-mêmes », indique sa femme.

Oranges disposait désormais d’une jolie maisonnette avec chauffage, éclairage, abri pour les gamelles, coin de verdure et litière. Il ne restait plus qu’à attendre qu’il se l’approprie.



Maureen Friedberg

« Il a fallu une nuit à Oranges pour se faufiler dans sa maison. Cela m'a fait pleurer, confie Maureen. Il l'a adorée ».

Le chat revient tous les soirs pour y dormir. Les Friedberg peuvent veiller sur lui grâce à une mini caméra installée à l’intérieur.

Maureen Friedberg