Pompiers, bénévoles et habitants se mobilisent pour évacuer 47 chats d'un refuge inondé après l'effondrement de son toit

Malgré l'effondrement partiel du toit de leur refuge sous des pluies diluviennes, les 47 chats présents ont tous pu être sauvés grâce à une impressionnante mobilisation des secours et des habitants. Une solidarité exceptionnelle qui a permis d'éviter le pire et qui aidera désormais l'association à se relever après cette nuit éprouvante.

La nuit du mercredi 24 juin 2026 a été terrible pour l'équipe du Safe Haven Pet Sanctuary, un refuge situé Green Bay dans l'Etat du Wisconsin (Etats-Unis). Alors que des pluies torrentielles s'abattaient sur la région, le toit s'est en partie effondré, et de grandes quantités d'eau se sont ainsi engouffrées dans le bâtiment. Près de 50 chats s'y trouvaient à ce moment-là, et il fallait agir vite pour les faire sortir et les mettre en sécurité.

Fort heureusement, la communauté locale a répondu présent et s'est massivement mobilisée pour aider les employés et bénévoles de la structure d'accueil. Aux côtés des pompiers du Green Bay Metro Fire Department, des dizaines d'habitants ont participé à l'évacuation des félins sous une pluie battante.



Safe Haven Pet Sanctuary / Facebook

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« Nous avions reçu une notification de la part d'un membre de notre équipe signalant un effondrement à l'étage, raconte Jeremy Lang, cofondateur du Safe Haven Pet Sanctuary, à NBC 26 qui rapporte ce sauvetage. Je n'arrive pas à croire à quel point nous avons été aidés. La communauté a été formidable. Certaines personnes étaient sur place avant même nos employés. »

« Tous les chats ont été retrouvés »

Il y avait 47 chats à secourir, et tous ont pu l'être sauf un, qui était caché dans le toit. Ils sont toutefois revenus le chercher le lendemain. Il a été capturé en toute sécurité grâce à une cage trappe contenant du poulet.

« Tous les collègues et employés sont en sécurité, et tous les chats ont été retrouvés », s'est réjoui Jeremy Lang.

La plupart des rescapés ont été confiés à des familles d'accueil. Des travaux seront entrepris pour remettre le toit en état et réparer les dégâts causés par l'inondation dans le refuge. Un appel aux dons a été lancé pour aider l'association à les financer.