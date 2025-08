Plutôt que de la rejeter comme le craignait le vétérinaire, ce chat affiche une attitude touchante à l'égard de sa soeur récemment opérée (vidéo)

Ella Williams-Brown, 29 ans, habite Londres et est l’heureuse propriétaire de 2 adorables chats tigrés. L’un est un mâle répondant au nom d’Ernie et l’autre une femelle appelée Gigi. Ses amis félins s’adorent. Ils sont extrêmement complices et totalement inséparables. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant les vidéo que leur maîtresse met régulièrement en ligne sur le compte TikTok qu’elle leur consacre, « @ernie.gigi », et que suivent des milliers de followers.

L’une de ces publications est particulièrement touchante. La vidéo en question a été postée le 11 juin 2025, a généré 1,6 million de vues et est relayée par Newsweek. On y découvre a magnifique réaction d’Ernie à l’égard de Gigi alors que cette dernière venait de rentrer à la maison après avoir été opérée.



@ernie.gigi / TikTok

L’intervention chirurgicale s’était déroulée sans accro et la chatte allait s’en remettre, mais le vétérinaire avait prévenu Ella Williams-Brown qu’Ernie risquait de rejeter temporairement Gigi en la retrouvant. Ce type d’attitude peut, en effet, être observé chez les chats pour différentes raisons : changement d’odeur chez le congénère opéré, comportement altéré (abattement…), tensions territoriales…

Un véritable gentleman

Toutefois, quand Ernie et Gigi se sont retrouvés, il n’y a rien eu de tout cela. Le chat n’a pas repoussé sa sœur, bien au contraire. Dans la vidéo (ci-dessous), on le voit même lui lécher tendrement le pelage.

La minette tabby était clairement apaisée par les « bisous » et l’affection de son semblable. Elle avait plus que jamais besoin d’être rassurée et réconfortée, et Ernie a répondu présent.

La scène a attendri de nombreux internautes sur TikTok. « Dans un monde de garçons, il est un gentleman », a ainsi commenté l’une de ces personnes. « Il a été bien élevé », a réagi une autre.