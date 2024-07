2 chats errants, inséparables depuis leur rencontre, trouvent un nouveau départ ensemble et évitent la séparation

La vie dans la rue est rude pour les félins errants. Chambertain était pourtant un chat domestique à l’époque, mais n’a plus trouvé le chemin de sa maison. Le pauvre est longtemps resté seul jusqu’à ce qu’un congénère entre dans sa vie. Depuis, les 2 sont devenus inséparables et n’ont cessé de se soutenir.

Chambertain, un tabby brun et son ami Voltaire au pelage roux se sont rencontrés dans la rue, tandis qu’ils n’avaient personne sur qui compter. Ils ont alors commencé à nouer un lien solide qui s’est renforcé avec le temps. Même s’ils ne vivent plus dehors aujourd’hui, leur amitié est restée la même.

Ce sont des habitants du coin qui les avaient repérés ensemble 2 ans auparavant, soulignait Love Meow. Selon les témoignages, ils ne se séparaient jamais et tentaient tant bien que mal de survivre dehors. Une voisine s’était alors chargée de les nourrir quotidiennement pour leur donner un petit coup de pouce.

Un état préoccupant

Les félins ne se laissaient pas approcher malgré la bienveillance de leur bienfaitrice. Toutefois, un jour, une autre femme nommée Julie a aperçu Chambertain avec le pelage en bataille et s’est inquiétée pour lui. En faisant le tour du voisinage, elle a appris qu’il vivait dans la rue depuis de nombreux mois et surtout, qu’un autre félin partageait sa vie.

La bonne Samaritaine a donc décidé de les aider tous les 2 et, soutenue par une seconde bénévole, a pu les capturer en toute sécurité. Les félins ont été placés temporairement chez Denis et Louise, des bienfaiteurs qui ont financé leurs premiers soins médicaux. Les membres de l’association Chatons Orphelins Montréal ont ensuite pris le relais et se sont occupés d’eux.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

« Le lien qu'ils partagent est réconfortant »

À son tour, le personnel de l’organisme a constaté le lien étroit entre les amis : « Si vous en cherchez un, l'autre est toujours à proximité. Lorsque nous brossons un chat, son copain s'assoit à côté de lui et attend son tour », témoignait un porte-parole. En maison d’accueil comme dans la rue, ils sont inséparables et passent le plus clair de leur temps ensemble.

Ils sont restés soudés dans les épreuves les plus difficiles et profitent désormais d’un quotidien beaucoup plus serein. Ils attendent actuellement une famille aimante qui accepterait de les adopter tous les 2.

