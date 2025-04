Plusieurs chats privés de soins chez un éleveur renouent avec l'espoir d'une vie meilleure après leur sauvetage

Les associations sont régulièrement témoins d’actes de cruauté envers les animaux, et voient de près le pire visage de l’être humain. En Colombie-Britannique, la BC SPCA a sauvé des Ragdolls adultes et des chatons détenus dans des conditions catastrophiques par un éleveur. Désormais entre de bonnes mains, les félins bénéficient de nombreux soins et témoignages d’affection de la part de leurs bienfaiteurs.