Plus de 100 chats vivaient dans des cages infestées de veuves noires avant d’être enfin secourus

Au cours du mois de juin, un organisme de sauvetage pour animaux a effectué une opération de grande envergure. Environ 100 chats étaient retenus sur une propriété et vivaient dans des conditions insupportables. Désormais en sécurité, ils devront être examinés, réhabilités, puis placés à l'adoption.

Il y a quelques jours, sur Facebook, l'association National Mill Dog Rescue a récupéré 165 chiens au sein d'une propriété du Colorado (États-Unis). En plus des canidés, une centaine de chats était également négligée sur les lieux. Ils ont été pris en charge par un autre organisme, Humane Colorado. Comme les chiens, leurs conditions de vie étaient tout bonnement abominables.

Les animaux étaient retenus dans des cages « exiguës » et manquaient cruellement de soins. Ils subissaient la chaleur et il faisait d'ailleurs 35 degrés le jour où les sauveteurs sont intervenus pour les secourir.

Des animaux mal en point

Évidemment, les enclos dans lesquels ils vivaient n'étaient absolument pas entretenus. Les bienfaiteurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'ils étaient remplis de veuves noires, araignées connues pour leur venin redoutable. Le sauvetage était donc difficile, mais les intervenants n'avaient qu'une idée en tête : mettre les félins à l'abri.

Pendant des heures, ils se sont affairés à récupérer chaque animal afin que celui-ci rejoigne le refuge. Comme l'a indiqué KKTV, ils étaient nombreux à souffrir d’infections des voies respiratoires supérieures, d’affections oculaires ou encore de teigne. Beaucoup étaient également traumatisés par ce qu'ils étaient en train de vivre, puisqu'ils n'avaient jamais été socialisés et n'avaient connu que les 4 coins de leur cage.

Un long travail attend donc les bons Samaritains pour les soigner, les réhabiliter, et leur offrir enfin la vie qu'ils méritaient depuis toujours. Le refuge compte néanmoins sur le soutien de sa communauté pour récolter des fonds et prendre soin des rescapés : « Ils sont désormais en sécurité, mais les coûts sont exorbitants et le chemin vers la guérison sera long. Nous ne pouvons accomplir ce travail qu'avec l'aide du public », partageait Mary Sarah Fairweather, vice-présidente.