"Je suis vraiment désolé(e) d'avoir dû faire ça", un chat terrifié est découvert abandonné dans une boîte en pleine canicule

En arrivant sur son lieu de travail par une très chaude journée de juin, l’équipe de Saving Sage Animal Rescue Foundation, refuge et clinique vétérinaire à Lauderhill en Floride (Etats-Unis), a découvert un carton déposé devant la porte.



Saving Sage Animal Rescue Foundation

Employés et bénévoles ont évidemment compris qu’ils allaient y trouver un ou plusieurs animaux à secourir. Ils ont fait entrer la boîte et l’ont prudemment ouverte, se retrouvant face à un jeune chat noir terrifié.



Saving Sage Animal Rescue Foundation

« Je n'ai pas d'autre choix »

« C'était bouleversant de voir un chat abandonné dans une boîte, scellée, sans nourriture ni eau, en pleine canicule, confie Michelle Reichler, responsable au refuge, à The Dodo. Il fait une chaleur accablante ici ».

Un message était écrit sur le carton. « Il est amical. Je l'ai accueilli pendant un mois. Je suis vraiment désolé(e) d'avoir dû faire ça », pouvait-on y lire.

Au fond de la boîte, Michelle Reichler et ses collègues ont découvert une lettre tapée à l’ordinateur. « Je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses pour avoir laissé ce chaton derrière votre porte, écrivait l’auteur. Je n'ai pas d'autre choix, car je nourris 6 chats errants et 2 des miens. »

La personne a ajouté que le félin était âgé de 6 à 8 mois et qu’il se laissait porter et caresser sans le moindre problème.

Encore plus étonnant, un billet de 100 dollars accompagnait la lettre. « Je laisse un petit don pour ses vaccins et peut-être pour le faire stériliser », était-il indiqué au sujet de l’argent. « Je dirais que le billet de 100 dollars… C’est une première pour nous », admet Michelle Reichler.



Saving Sage Animal Rescue Foundation

« Nous ne recevons jamais de don avec des animaux abandonnés, poursuit la responsable. Cela contribue à atténuer le choc, c'est sûr, car nous survivons grâce aux dons. Et je suis heureuse que la personne ait semblé se soucier de lui. »

Nouveau départ pour « Zach In The Box »

Les bienfaiteurs du chat ont décidé de l’appeler Zachary et le surnomment affectueusement « Zach In The Box ». Après la méfiance et la peur des premiers jours, il s’est progressivement détendu.



Saving Sage Animal Rescue Foundation

« Il est illégal d’abandonner un animal comme celui-ci, surtout dans une boîte scellée où tout aurait pu arriver, a rappelé le refuge sur les réseaux sociaux. Il aurait pu avoir trop chaud, être attaqué ou pire. Nous faisons tout notre possible, mais nous sommes débordés. Si vous le pouvez, aidez-nous à continuer à secourir les animaux comme lui. »

Saving Sage Animal Rescue Foundation

Une fois vacciné et castré, Zachary pourra être proposé à l’adoption.