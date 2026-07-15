Piégé dans un égout pluvial, un chaton est adopté par une famille seulement quelques heures après son sauvetage

Coincé dans un conduit d’évacuation, un chaton a vécu une mésaventure qui aurait pu mal tourner avant de connaître une issue heureuse. Sauvé grâce à la mobilisation d’habitants et des secours, le petit félin a rapidement trouvé une famille prête à lui offrir une nouvelle vie.

A Midland dans l'Etat du Michigan (Etats-Unis), un chaton au pelage roux et blanc a été secouru après avoir passé plusieurs heures dans un conduit d'évacuation d'eaux pluviales. Mieux encore ; il a été adopté dans la foulée de son sauvetage, rapportait le média local Midland Daily News .

Tout avait commencé par un appel à l'aide lancé sur Facebook par une femme dont le mari avait entendu des miaulements de détresse alors qu'il effectuait son jogging habituel. Les cris désespérés du petit félin provenaient d'un égout pluvial situé à proximité de la concession automobile Ford, dans le nord de la ville.

La publication en question a été vue par Lindsay et Bob Rohr, qui ont tout de suite décidé d'intervenir. Ils ont sauté à bord de leur camion et se sont rendus sur les lieux, emportant toutes sortes d'outils pour faciliter leur mission.

Entretemps, les secours étaient déjà arrivés sur place. Les intervenants ont finalement réussi à faire sortir le chaton en toute sécurité.



Tyra York / Facebook

Le petit rescapé a d'abord été pris en charge par le service des travaux publics de Midland. Lindsay Rohr a fait savoir à ses agents qu'elle avait l'intention d'adopter le chaton.

La quête d'un joli nom pour le chaton

Quelques heures plus tard, ledit service l'a rappelée, et elle a pu récupérer le jeune félin pour l'emmener à la maison.



Tyra York / Facebook

D'après Tyra York, la fille du couple qui a partagé l'histoire dans le groupe Facebook « AskMidland », ils ne savaient pas encore s'il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle. La famille a prévu de l'emmener chez le vétérinaire pour le faire examiner.

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Tyra York / Facebook

Dans son post, Tyra York a également demandé aux membres de la communauté locale des suggestions pour l'aider à choisir un nom. « Il a été trouvé derrière la concession Ford, alors nous avons pensé que ce serait un clin d’œil sympa. Ou un nom lié au 4 juillet ? À l’histoire ? Faites-nous part de vos idées ! » a-t-elle écrit à ce propos.

De son côté, le chaton profite du confort et de la sécurité de sa nouvelle maison.



Tyra York / Facebook

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