2 chatons livrés à eux-mêmes tournent une nouvelle page en quittant l'égout qui leur a servi d'abri

Ralphie et Red Ryder ont entamé un nouveau chapitre de leur vie. Les 2 frères félins ont été découverts vivant dans un égout au Texas. Sauvés de la rue, ils goûtent pour la première fois au confort d'une maison.

Au cours du mois de décembre 2021, un médecin a découvert un duo de chatons ayant élu domicile dans un égout derrière l'hôpital dans lequel il travaille. Le praticien a alerté une bénévole de Coastal Bend Cat Rescue pour aider ces jeunes chats, âgés de 10 semaines environ et livrés à eux-mêmes.

« Ils avaient besoin d'être placés dans un foyer d'accueil pour leur sécurité et pour avoir une chance d'être socialisés. Ils avaient aussi tellement faim. On aurait dit qu'ils avaient du mal à trouver de la nourriture », a déclaré Mary Huckabee à Lovemeow. La volontaire a essayé de les appâter avec de la nourriture, déposée dans une cage.

L'un des vagabonds, nommé Red Ryder, n'a pas pu résister à la tentation. Il a lentement émergé de son abri de fortune afin de remplir son estomac. Son frère, Ralphie, ne s'est pas montré aussi téméraire.

© Coastal Bend Cat Rescue

Pas 2, mais 3 chats sauvés !

Après 10 minutes d'attente, le piège s'est déclenché. Mais à la grande surprise de la sauveteuse, ce n'était pas la deuxième petite boule de poils qui se tenait à l'intérieur... mais un autre chat errant plus âgé ! Ce dernier a donc été pris en charge par l'association.

© Coastal Bend Cat Rescue

En attendant Ralphie, Red Ryder a été placé dans une famille d'accueil. Séparé de son frère et terrifié, la première nuit s'est avérée difficile. Heureusement, dès le lendemain matin, les 2 chatons ont pu être réunis et se sont fermement accrochés l'un à l'autre. « Ils étaient tellement heureux d'être de nouveau ensemble », a déclaré Mary.

© Coastal Bend Cat Rescue

Vers un avenir meilleur

Quelques jours après l'opération de sauvetage, Ralphie et Red Ryder ont commencé à sortir de leur coquille. En plus d'explorer leur nouvel environnement, les jeunes félins ont découvert le pouvoir réconfortant des caresses.

© Coastal Bend Cat Rescue

En quelques semaines, ils se sont transformés en véritables chats d'intérieur. « Leur activité préférée consiste à se prélasser sur le canapé avec leur mère d'accueil et à regarder Netflix, a confié Mary, ils sont très liés l'un à l'autre et nous espérons vraiment que quelqu'un les adoptera ensemble. »

© Coastal Bend Cat Rescue

Désormais, Ralphie et Red Ryder n'auront plus à fouiller dans les rues pour dégoter un morceau de nourriture. Leur dure existence à l'extérieur ne représente plus qu'un mauvais souvenir.

© Coastal Bend Cat Rescue

Correctement alimentés et dorlotés, ils bénéficient aujourd'hui d'une véritable vie de VIP. Il ne leur reste plus qu'à dénicher la famille parfaite, prête à les accueillir ensemble, à les protéger et à les aimer jusqu'à leur dernier souffle.

© Coastal Bend Cat Rescue