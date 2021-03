Piégé dans l'incendie de sa maison, un chat est sauvé par un pompier grâce à un massage cardiaque et un masque à oxygène

Grâce à l’action rapide et efficace des pompiers, mais aussi à l’utilisation d’un masque à oxygène adapté aux animaux, une chatte a été sauvée après l’incendie de la maison de ses propriétaires. La famille a perdu son domicile, mais est heureuse d’avoir pu garder le félin.

Les 10 février dernier, à Pulaski dans l’Etat de Virginie (Est des Etats-Unis), un incendie s’était déclaré dans une maison, y détruisant quasiment tout. Les occupants avaient réussi à en sortir à temps, mais leur chatte Smokey était encore à l’intérieur quand les pompiers sont arrivés.

Âgée de 13 ans, Smokey avait été adoptée par Wilson Love au refuge SPCA de la Roanoke Valley. Elle a été découverte presque inconsciente près de la porte d’entrée par Robbie Kiser, l’un des soldats du feu intervenus ce jour-là. « J’étais dans l’équipe de recherche. J’ai trouvé la chatte, l’ai fait sortir et confiée aux collègues à l’extérieur », a-t-il indiqué à WDBJ 7.

Un grand soulagement pour sa famille qui a tout perdu

« Je ne suis pas un expert, mais je pense qu’elle était à quelques minutes d’y passer », ajouté le pompier. Ses camarades Todd Garwood, Brandon Hamblin et Andrew McClaugherty ont lutté pendant plus d’une heure pour la garder en vie. Ils ont effectué les gestes de réanimation cardiorespiratoire sur l’animal, avant de lui donner un masque à oxygène pour animaux de compagnie. Leurs efforts ont fini par payer ; Smokey a repris ses esprits et était tirée d’affaire.

Chelsea, la femme de Wilson Love, a confié qu’elle trouvait ce sauvetage « assez incroyable » après que la famille a « tout perdu » lors de l’incendie.

Hormis des blessures légères aux pattes, la chatte se porte bien et a retrouvé toute son énergie.