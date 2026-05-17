Pica félin : pourquoi votre chat adore-t-il lécher les sacs en plastique ?

Votre chat est fasciné par les sacs plastiques, au point de les lécher ou de jouer avec ? Si ce comportement est un peu surprenant, il n’est pas si rare. Il s’explique par des stimuli sensoriels particuliers, mais peut aussi révéler un trouble comme le pica ou un besoin de stimulation. On vous en dit plus dans cet article.

Nos chats semblent avoir une passion étrange pour les sacs en plastique tout juste sortis des courses. À peine posés, ils s’y frottent, s’y glissent ou s’y roulent avec enthousiasme. Ils peuvent même commencer à les lécher. Mais qu’est-ce qui rend ces objets si fascinants, parfois même plus que leurs jouets habituels ? Il y a plusieurs explications à ce comportement.

Pourquoi les chats sont-ils attirés par les sacs en plastique ?

L’attrait des chats pour le plastique s’explique par un mélange de curiosité instinctive et de stimulations sensorielles particulièrement intenses. Grâce à leur odorat extrêmement développé, ils perçoivent des odeurs que nous ne remarquons même pas. Certains sacs en plastique peuvent ainsi contenir des traces de graisses animales, d’huiles de poisson, de stéarates d’origine animale ou encore d’amidon de maïs, des composants qui peuvent sembler particulièrement appétents pour nos petits moustachus. À cela s’ajoute le fait que le plastique absorbe facilement les odeurs des aliments qu’il a contenus, ce qui en fait parfois un véritable condensé d’arômes de viande ou de poisson pour leur flair de carnivore.

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Et ce n’est pas tout ! Un sac en plastique éveille aussi leur instinct de jeu. Son bruit de froissement, sa texture et sa légèreté rappellent à certains chats le mouvement d’une proie ou des sons de la nature. Ce mélange d’odeurs appétissantes et de stimulations auditives et tactiles en fait donc un objet très attractif pour nos minous, même si, de notre point de vue, il n’a rien d’intéressant.

Un comportement à surveiller

Si le fait de lécher un sac plastique n’est pas forcément inquiétant en soi, vous devez toutefois rester vigilant si le comportement se répète ou s’intensifie. En effet, cela peut parfois être le signe d’un déséquilibre plus profond chez votre chat. Ce comportement peut notamment s’inscrire dans ce que l’on appelle le pica félin, un trouble complexe qui pousse l’animal à lécher, mâcher ou ingérer des objets non alimentaires.

Plusieurs causes peuvent être en jeu : un stress ou une anxiété persistante, un manque de stimulation physique et mentale, ou encore un trouble du comportement alimentaire. Dans certains cas, des carences ou un problème de santé sous-jacent peuvent également être impliqués. Les chats jeunes, plus explorateurs, ou certains individus plus sensibles peuvent aussi être davantage concernés.

Le sac en plastique devient alors un objet à risque. Au-delà du simple jeu, il peut être ingéré accidentellement et provoquer des complications graves comme un étouffement, une irritation digestive ou une occlusion intestinale, constituant parfois une urgence vétérinaire. Certains signes doivent alors vous alerter, notamment des vomissements, une perte d’appétit, un abattement, un ventre gonflé ou douloureux. Dans ces situations, il est indispensable de consulter rapidement un vétérinaire.

L’info Woopets - Comment protéger son chat des risques liés aux sacs en plastique ?

Un chat attiré par le plastique peut être facilement redirigé vers des alternatives plus sûres avec quelques bons réflexes au quotidien :

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