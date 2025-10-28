Perdu depuis 2 ans, ce chat retrouve sa famille grâce à un message Facebook

Disparu depuis 2 ans, un chat au physique singulier a récemment retrouvé le chemin de son foyer grâce à un incroyable concours de circonstances. Sa maîtresse, qui avait failli perdre espoir, a vécu des retrouvailles émouvantes qu’elle n’est pas près d’oublier.

En regardant la photo de Marmalade que sa propriétaire Dee Eaton avait postée le 30 juillet 2023 sur Facebook, on pourrait penser qu’il s’agit d’un Scottish Fold en raison de la forme de ses oreilles, mais il n’en est pas un. En fait, ce chat de 15 ans avait dû être opéré d’une infection auriculaire par le passé, et l’intervention les avait ainsi laissées déformées.

C’est cette particularité physique qui a récemment permis à Dee Eaton, qui habite Lenham dans le Kent, en Angleterre, de confirmer qu’il s’agissait bien de lui lorsqu’elle a appris que l’on venait de le retrouver, 2 ans après sa disparition, rapportait Newsweek .



Dee Eaton / Facebook

“Il me manque”

La photo en question avait, en effet, été partagée en guise d’appel à témoin lancé par la maîtresse du félin au pelage roux. “Disparu depuis 6 semaines. Ne s’était jamais éloigné aussi longtemps. Un vieux garçon avec 2 oreilles déformées. Un gros matou roux. Disparu de Lenham. Il me manque”, écrivait-elle à l’époque, espérant que quelqu’un le reconnaisse dans le secteur et le lui ramène sain et sauf.

Dee Eaton est restée sans nouvelles de Marmalade malgré ses incessantes recherches. La mère de famille de 55 ans était inconsolable depuis cette triste soirée où elle l’avait laissé sortir après le dîner, comme elle le faisait quotidiennement. Sauf qu’il n’était pas rentré à la maison cette fois-là.

Le chat n’était pas pucé. Plus le temps passait, plus les espoirs de Dee Eaton s’amenuisaient. “Après quelques mois sans le voir, je me suis dit qu'il s'était peut-être réfugié quelque part pour mourir, que son heure était probablement venue, confie-t-elle. Marmelade me manquait terriblement.”

Un message surprenant

Le quadrupède occupait une place très spéciale dans son coeur et celui de son fils. Il avait toujours été d’un grand réconfort, notamment en 2021, lorsque sa propriétaire avait été paralysée et plongée dans le coma après avoir contracté le syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune rare. Elle était rentrée chez elle après 4 mois d'hospitalisation, et dès lors, Marmalade ne la quittait plus d’une semelle.

Entretemps, Dee Eaton et son fils ont adopté 2 autres chats : l’un roux appelé Larry et l’autre noir nommé Dottie.

Le 27 septembre 2025, contre toute attente, une femme lui a envoyé un message sur Facebook, lui demandant si elle était toujours à la recherche de son animal de compagnie. “La dame m'a dit qu'un chat correspondant à la description de Marmalade errait près de chez elle, à Barming, raconte Dee Eaton. Barming est à environ 30 à 40 minutes de chez moi.”

"Je n'ai pas pensé une seule minute que ça pouvait être Marmalade", admet-elle. Kathleen Lake, son interlocutrice, lui a ensuite envoyé des photos montrant clairement les oreilles déformées du chat. Il n’y avait plus l’ombre d’un doute ; c’était bien Marmalade. “Je ne pouvais pas le croire”, dit sa maîtresse.

La recherche Google qui change tout

Kathleen Lake l’avait rencontré dans la rue et avait été frappée par son charme unique. En rentrant chez elle, elle en a parlé à sa mère, et pour lui donner une idée de la beauté de ce chat, elle a fait une recherche sur Google avec les mots suivants : “chat roux oreilles déformées”. Elle est ainsi tombée sur le lien de la publication Facebook de Dee Eaton, qu’elle a alors contactée.

Cette dernière s’est rendue à l’endroit indiqué par Kathleen Lake. Elle a commencé à appeler le chat par son nom et à produire le bruit qu’elle faisait d’habitude lorsqu’elle lui servait son repas. Et là, comme par magie, Marmalade est apparu sur la route et s’est approché d’elle. “Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré contre moi, raconte-t-elle. Je n'arrivais pas à croire que je l'avais enfin retrouvé.“

Elle l’a emmené chez le vétérinaire, qui a découvert qu’on l’avait fait pucer après sa fugue. Son nouveau propriétaire l’avait appelé Bob. Dee Eaton avait peur de le perdre une fois de plus. Toutefois, lorsqu’elle a contacté l’adoptant, celui-ci “a été très gentil et a dit que si c'était bien Marmalade, le chat disparu, alors il devrait légitimement retourner chez lui”.

Déménagements et adoption

Grâce à lui, Dee Eaton a également pu savoir ce qui était arrivé à Marmalade après sa disparition. Les ouvriers d’une usine avaient pris l'habitude de le nourrir, pensant avoir affaire à un chat errant. Ils lui avaient même fabriqué un abri sur le site. L’entreprise avait ensuite déménagé à Barming, et ils l’avaient emmené avec eux. Néanmoins, lors du déménagement suivant, ils l’avaient laissé sur place. C’est à ce moment-là qu’il avait été recueilli par la famille l’ayant identifié par puce.

“Evidemment, c'était un moment émouvant pour les anciens propriétaires qui ont pris soin de Marmalade pendant quelques mois, et je leur ai exprimé ma gratitude pour avoir pris soin de lui”, dit Dee Eaton.

Marmalade a pu rentrer à la maison, retrouver le fils de sa maîtresse et ses repères. Il a également fait connaissance avec ses 2 congénères. Il s’emploie à présent à rattraper le temps perdu.