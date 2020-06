Perdu dans le tremblement de terre qui a détruit son foyer, un chat retrouve sa propriétaire qui ne l'a pas oublié !

Contre toute attente et même si elle n’avait jamais arrêté de le chercher, une vieille dame retrouve son chat dans un grand moment d’émotion.

Un tremblement de terre avait assailli l’Italie centrale en 2016. Le séisme de magnitude 6,2 avait obligé les habitants à être déplacés de leur ville. En effet, plusieurs personnes avaient perdu leurs maisons qui s’étaient effondrées lors du désastre.

Une des victimes de ce tremblement est une vieille dame répondant au nom de Dora. Dora avait elle aussi perdu sa maison. Mais il y avait autre chose qui avait été perdu au moment du drame. Le chat de Dora était porté disparu depuis lors et la pauvre dame ne s’en remettait toujours pas. Plus encore, elle n’avait jamais cessé de le chercher et espérait toujours le voir réapparaître un jour.

La semaine dernière, une amie de Dora annonce qu’elle a retrouvé le chat. « Notre chère Dora n’a jamais abandonné les recherches », déclare Mimma Bei au Dodo.

Dora et son amie ne savent absolument pas où le chat a bien pu se trouver durant ces 4 années d’absence. Mais une chose est sure, la maîtresse tout autant que son animal sont tous les 2 extrêmement émus de leurs retrouvailles. Aucun des 2 n’avait oublié l’autre et ils se sont tout de suite reconnus. De plus, le chat se porte très bien, ce qui est aussi une bonne nouvelle.

Mimma Bei rapporte que c’était également un moment émouvant pour tous ceux qui ont assisté à ces retrouvailles miraculeuses.