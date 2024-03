Les meilleurs amis de ce chat de ferme sont des veaux et leur relation est vraiment spéciale (vidéo)

Depuis quelque temps, Boris fréquente de plus en plus l’étable dans la ferme familiale où il vit. Et pour cause ; il s’y est fait de très bons amis, les veaux en l’occurrence. L’amitié qui lie désormais le félin aux jeunes bovidés fait l’objet d’une vidéo TikTok particulièrement touchante et devenue virale.